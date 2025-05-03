Фото: olympic.kz

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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В 2024 году в коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena, проинформировали в управлении спорта города Алматы.





Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведен комплексный аудит их использования и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны", - отметили в управлении.





В ведомстве напомнили, что ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении. В частности, сообщалось, что фигурист Михаил Шайдоров высказался об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.





Во время встречи с заместителем акима города Бейбутом Шахановым фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за предпринимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре. Также на встрече в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena - на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе", - сообщили в управлении.





В акимате Алматы сообщили, что в этом году начинается реконструкция Центрального стадиона с увеличением его вместимости до 35 тысяч мест и приведением в соответствие с международными стандартами. Также будет проведена модернизация высокогорного катка "Медеу", которая позволит обновить инженерную инфраструктуру, повысить качество льда и продлить сезон катаний, а также создать комфортную и технологичную среду за счет внедрения системы SmartICE с искусственным интеллектом, создания новых общественных пространств, что превратит Медеу в всесезонный спортивно-туристический центр мирового уровня.





В дополнение к этому за последние три года в городе построены шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов и в этом году планируется начать строительство еще четырех. Все эти меры направлены на то, чтобы создать современные и доступные условия для подготовки подрастающего поколения спортсменов и системное, развитие массового и профессионального спорта в Алматы", - заключили в ведомстве.





Справка:





ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" является крупнейшим спортивным предприятием в Республике Казахстан. Дирекция была создана в октябре 2015 г. В год создания в дирекцию вошли ледовый дворец Almaty Arena, многофункциональный спортивный комплекс "Halyk Arena", "Атлетическая деревня", комплекс лыжных трамплинов "Сункар", чуть позднее - "Центральный стадион". В 2029 году акимат Алматы первым в республике реализовал программу государственно - частного партнерства, передав по результатам открытого конкурса в доверительное управление частной компании ледовый дворец Almaty arena и многофункциональный комплекс Halyk Arena сроком на пять лет. В том же году в Дирекцию вошел высокогорный каток "Медеу".