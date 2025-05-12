Казахстанский военнослужащий выиграл бой в UFC 315

Фото: НОК РК

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 23 апреля, на генеральной ассамблее НОК РК сформирован обновленный состав исполнительного комитета. Также участники обсудили изменения в устав организации и приняли новых членов, сообщает пресс-служба - В среду, 23 апреля, на генеральной ассамблее НОК РК сформирован обновленный состав исполнительного комитета. Также участники обсудили изменения в устав организации и приняли новых членов, сообщает пресс-служба НОК





В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками было принято решение о пересмотре и обновлении состава исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.





По итогам генеральной ассамблеи утвержден обновленный состав исполкома:





Вице-президенты:





Серик Жарасбаев - вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК

Шахмурат Муталип - вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса;

Данияр Абулгазин - вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса;

Сакен Мусайбеков - вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой;

Гаджи Гаджиев - вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжелой атлетики.





Представитель комиссии спортсменов:





Ольга Рыпакова - президент Федерации легкой атлетики.





Представители Национальных федераций:





Алия Юсупова - президент Федерации гимнастики;

Мади Такиев - президент Федерации волейбола;

Асхат Житкеев - генеральный секретарь Федерации дзюдо;

Нурлан Жакупов - президент Федерации водных видов спорта;

Ержан Биржанов - президент Казахстанской федерации триатлона;

Берік Асылов - президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы;

Кудрет Шамиев - президент Казахстанской федерации таеквондо (WTF);

Кайрат Дуйсенов - вице-президент Казахстанской Федерации гольфа.





Кроме того, участники генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.





Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.





Помимо этого, участники генеральной ассамблеи рассмотрели и одобрили изменения в устав, направленные на совершенствование операционной деятельности организации.