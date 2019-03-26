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Казахстанскую тяжелоатлетку обвинили в употреблении допинга

19.12.2018, 09:06 3886
Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанскую тяжелоатлетку обвинили в употреблении допинга, передает Kazakhstan Today.

14 декабря 2018 года Федерация тяжелой атлетики (ФТА) Казахстана получила уведомление Национального антидопингового центра о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы атлета национальной сборной Надежды Лихачевой, взятой во внесоревновательный период 19 сентября этого года во время учебно-тренировочных сборов в Сочи, сообщила пресс-служба ФТА.

Против Лихачевой выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил, а именно - в использовании запрещенной субстанции. На период расследования инцидента атлет временно отстраняется от всех спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов. Атлету предоставлено право на предварительное слушание и запрос об анализе пробы B.

Внесоревновательный контроль Национального антидопингового центра Казахстана был инициирован Федерацией в рамках реализации антидопинговой программы, предусматривающей внеплановые проверки атлетов всех уровней и обязательный предвыездной контроль спортсменов национальной сборной, пишет Sports.kz.

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