Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанскую тяжелоатлетку обвинили в употреблении допинга, передает Kazakhstan Today.





14 декабря 2018 года Федерация тяжелой атлетики (ФТА) Казахстана получила уведомление Национального антидопингового центра о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы атлета национальной сборной Надежды Лихачевой, взятой во внесоревновательный период 19 сентября этого года во время учебно-тренировочных сборов в Сочи, сообщила пресс-служба ФТА.





Против Лихачевой выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил, а именно - в использовании запрещенной субстанции. На период расследования инцидента атлет временно отстраняется от всех спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов. Атлету предоставлено право на предварительное слушание и запрос об анализе пробы B.





Внесоревновательный контроль Национального антидопингового центра Казахстана был инициирован Федерацией в рамках реализации антидопинговой программы, предусматривающей внеплановые проверки атлетов всех уровней и обязательный предвыездной контроль спортсменов национальной сборной, пишет Sports.kz





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