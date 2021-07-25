Казахстанцы на Олимпиаде-2021: итоги первого дня

Фото: сайт olympic.kz

ТОКИО. 24 ИЮЛЯ - Первый день Олимпиады-2021 в Токио принёс Казахстану бронзовую медаль, её обладателем стал дзюдоист Елдос Сметов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Я очень счастлив! Конечно, хотелось получить "золото", и я сделал всё, что было в моих руках. Получил бронзовую медаль, видимо, так должно быть. Выложился на полную, сожалений нет. Старался показать все свои навыки и умения, лучшие отработанные приёмы, ведь мы долго шли к этой Олимпиаде. И вот, "бронза" моя!", - рассказал Сметов в интервью Olympic.kz.

В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

В женском турнире по дзюдо казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг уступила китаянке Ли Яньань.

Победу сегодня одержала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она выиграла у соперницы из Австралии Саманты Стосур со счетом 6:4, 6:2. Следующая соперница Рыбакиной - представительница Швеции Ребекка Петерсон. Встреча состоится в понедельник.

Меньше повезло Зарине Дияс. Она завершила выступление в соревнованиях, уступив чешской теннисистке со счётом 5:2.

Александр Бублик тоже уступил в первом круге Олимпийского турнира росиянину Даниилу Медведеву. Однако Александру ещё предстоит второй матч в парном разряде. В дуэте с Александром Голубевым, казахстанцы выступят против дуэта из Франции Жереми Шарди / Гаэль Монфис.

В спортивной гимнастике казахстанец Милад Карими смог выйти в три финала турнира. Успеха Карими добился в упражнениях на перекладине и вышел в финал со вторым результатом, в вольных упражнениях с восьмым результатом и в финал многоборья, расположившись на 20-м месте.

В боксе уверенную победу одержал Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов он победил соперника - венгра Роланда Галоша - со счетом 5:0 и обеспечил себе выход в 1/8 финала.

Лучший результат среди казахстанских велогонщиков показал Алексей Луценко, который расположился на 21-й строчке в итоговом протоколе.

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в полуфинал соревнований. Выступая в пятом заплыве на дистанции 100 метров, Дмитрий показал шестой результат - 59,75. В итоговом протоколе Баландин расположился на 17-м месте.

Всего сегодня на Олимпийских играх выступили 13 казахстанских спортсменов в 7 видах спорта. Разыграно 11 комплектов медалей.

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