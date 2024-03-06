Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани

Фото: МТС РК

Рассказать друзьям

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет, сообщает пресс-служба - В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет, сообщает пресс-служба МТС РК





Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.





Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.





Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до 1/4 финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1/8 финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине "Мир танков", закончил выступление на этапе 1/4 финала. Адиль Елдосов, участник команды Absolute, стал победителем в дисциплине Standoff.





Напомним, 21 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане.