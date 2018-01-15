Костанайские спортсмены будут получать ежемесячные выплаты из областного бюджета

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - С 2018 года спортсмены Костанайской области - члены национальных сборных команд Республики Казахстан по олимпийским видам спорта, будут ежемесячно получать денежное содержание, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя областного управления физической культуры и спорта Евгения Вильямса, для материального стимулирования спортсменов акиматом Костанайской области принято соответствующее постановление, в рамках которого утверждён размер выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд РК, их тренерам, а также руководителям клубных команд.

"Данной практики до настоящего времени не было. Она вводится с 2018 года в связи с изменениями, внесенными в закон Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" и позволит стимулировать спортсменов не только морально, но и материально. В соответствии с данным постановлением, с 2018 года спортсмены области - члены национальных сборных команд Республики Казахстан по олимпийским видам спорта, будут ежемесячно получать денежное содержание в размере 88,4 тысячи тенге, по не олимпийским видам спорта - 79,6 тысячи тенге",- сказал Вильямс.

Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что уже сейчас нужно провести анализ по всем спортсменам региона и вести подготовку к летним Олимпийским играм, которые состоятся через два года.

"По участию костанайцев в зимней олимпиаде понятно. Но не за горами летние Олимпийские игры. Сейчас уже надо провести анализ по спортсменам, по их достижениям и соответствующей физической подготовке. Чтобы не получилось так, что ни один человек не будут представлять область на играх. Сейчас у вас уже должен быть план",- сказал глава региона.

Как сообщили в областном акимате, лицензии на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее, завоевали Кузин Денис (конькобежный спорт) и Крестова Анастасия (шорт-трек). Борьбу за лицензию продолжает Пухкало Виталий (лыжные гонки).

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