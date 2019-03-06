Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Глава Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского совета Азии, передает Kazakhstan Today.

В столице Таиланда в Бангкоке завершила свою работу 38-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА). Главной темой в повестке дня стали выборы президента организации, а также составов Исполнительного комитета ОСА и постоянных комиссий ОСА. По итогам голосования президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА по Центрально-Азиатской зоне на 2019-2022 годы. Президент ОСА шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах был также переизбран на очередной четырехлетний период, сообщает пресс-служба НОК РК.

На Генеральной ассамблее также были подведены итоги прошедшего года, представлен итоговый отчет оргкомитета летних Азиатских игр Джакарта-Палембанг-2018, обновленная программа Олимпийской солидарности и презентации Организационных комитетов Олимпийских Игр Токио-2020 и Пекин-2022 о ходе подготовки к предстоящим соревнованиям.

В рамках мероприятий ОСА представители НОК Казахстана провели ряд двусторонних встреч с руководством НОКов Афганистана и Ирана.

Также состоялось официальное подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между НОК Казахстана и НОК Афганистана в лице недавно избранного президента доктора Хафизулла Вали Рахими.

Президент НОК Ирана доктор Сайед Реза Салихи Амири выразил готовность тесно сотрудничать с НОК Казахстана, отметив высокий уровень развития спорта в нашей стране и лидирующие позиции в Центральной Азии. Он пригласил руководство НОК Казахстана в Тегеран для подписания Меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

Также представители Казахстана встретились с сотрудниками Международной федерации текбола (FITEQ) о возможностях развития данного вида спорта в РК.

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