Полумарафон Kuzdik Jarty Marathon прошёл в Караганде

Караганда. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде впервые прошёл осенний полумарафон. В забегах Kuzdik Jarty Marathon приняли участие около 2000 человек из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Норвегии, Польши и России, передает Kazakhstan Today.



В программу полумарафона вошли три дистанции: 21 километр 97,5 метра, 14 километров и 7 километров.



Бегуны стартовали и финишировали на площади Независимости. Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов дал старт забегу. После финиша он вручил медали и грамоты первым победителям - самым быстрым девушкам на дистанции в 7 километров.



Пока участники полумарафона преодолевали трассу, зрители и гости смогли посмотреть показательные выступления спортсменов в разных видах. На площади Независимости организовали спортивно-концертное шоу.



Победителем на главной дистанции среди мужчин стал карагандинец Вячеслав Слободенюк. Он работает охранником, бег - его хобби.



"Выхожу на пробежки по вечерам, после работы. Сначала по 14-15 километров пробегал, сейчас уже по 30. У нас целая компания любителей бега, в ней шесть человек в возрасте от 23 до 47 лет", - рассказал Вячеслав Слободенюк.



В мае он намерен принять участие в полумарафоне Armanga Jol.



Среди женщин в забеге на главной дистанции первой финишировала Асель Куспанова из Нур-Султана.



Все участники отметили высокий уровень организации. В будущем осенний полумарафон планируют сделать ежегодным.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства