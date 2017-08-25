Легкоатлетка Рыпакова выиграла Бриллиантовую лигу в Цюрихе

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Легкоатлетка Рыпакова выиграла Бриллиантовую лигу в Цюрихе25.08.2017
Спорт  09:04

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова успешно выступила в соревнованиях в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), передает Kazakhstan Today.

Рыпакова заняла первое место, показав результат 14 метров 55 сантиметров. Второй стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей - колумбийка Катрин Ибаргуэн, сообщает Sports.kz.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих (Швейцария).

Тройной прыжок. Женщины.

1. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,55 метра

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) - 14,52 метра

3. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) - 14,48 метра.
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