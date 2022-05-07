Летние Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок

АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК заявила, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в Топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма.

Zakon.kz . Кроме того Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх, сообщают sports.kz

Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим сортивным учебным учреждениям.

Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренера - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова.

На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров - 40 остаются, остальные переходят в другие организации.

Проект приказа о реорганизации РКС находится на согласовании в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. В Комитете обещают после получения заключения представить его на публичное обсуждение, чтобы все нормы по разработке НПА были соблюдены.

22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане.

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.

Давайте вспомним , что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля.





Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.

Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.