Маржикпаев дал неудовлетворительную оценку выступлениям казахстанских спортсменов на Азиаде

В соревнованиях казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр

Фото: Sports.kz

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Ханчжоу. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил IV Азиатские параигры в Ханчжоу и занял 11-е место в командном зачете с 8 золотыми, 12 серебряными и 21 бронзовой медалями, сообщает Министерство культуры и спорта РК.





Минтуризма и спорта РК





В соревнованиях 131 спортсмен Казахстана принял участие в 14 видах спорта. Казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.





Призовые места достались по следующим видам спорта:





По параканоэ Бибарыс Спатай завоевал два серебра в категориях KL2 и VL3, Жалгас Тайкенов стал также серебряным призером в категории KL3. А Жаныл Балтабаева в категории KL3 Максим Богатырев в категории KL1 стали бронзовыми призерами.





В парапауэрлифтинге Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль для страны на Азиатских параиграх. В весовой категории 54 кг, он побил рекорд Азии и Азиатских параигр, подняв груз 186 кг. Серебряные медали завоевали Турсунай Кабыл в категории 41 кг и Раушан Койшыбаева в категории 73 кг. Бронзовую медаль завоевали Гулим Курманбаева в весовой категории до 88 кг и Рахметжан Хамаев в весовой категории до 45 кг.









По парадзюдо золотые медали завоевали наши земляки Акмарал Науатбек (45 кг/ J2), Ергали Шамей (73 кг/ J1) и Олжас Оразалыулы (73 кг/ J2). Серебряными призерами стали Асылан Нурдаулетов (73 кг/ J1), Жанбота Аманжол (-90 кг/ J2), Зарина Раифова (70 кг/ J2) и Ерлан Утепов (+90 кг/ J2). А Бауыржан Арстанбек (-90 кг/ J1) , Даяна Федосова (52 кг/ J2), Динара Куджулова (70 кг/ J1), Галымжан Смагулулы (-90 кг/ J2), Ерлан Конкиев (+90 кг/ J2), Талгат Ажгалиев (+90 кг / J2) и Ануар Сариев (60 кг / J2) стали бронзовыми призерами. Сборная заняла второе место в командном зачете по дзюдо.





В паралегкой атлетике казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали в толкании ядра. Его результат -15,74 метра, побил рекорд Азии и Азиатских параигр. Также в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.





В параплавании Нурдаулет Жумагали, показав время 1:05.92 секунды на 100 м брассом, завоевал золото, а в комплексном плавании, проплыв дистанцию на 200 м за 2:16:74 секунды, завоевал вторую золотую медаль и побил рекорд Азиатских параигр. Также Диас Кенжебек, преодолев дистанцию 100 м за 1: 05: 42, побил рекорд Азии и Азиатских параигр и завоевал золотую медаль. А бронзовые медали завоевали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев, выступавшие в 100-метровом смешанном комплексном плавании в эстафете 4х50, и Роман Потапов - в 100-метровом брассе.





В паратаеквондо серебряными призерами стали Нышан Омирали (80 кг) и Камиля Досмалова (57 кг), бронзовыми призерами стали Мариям Салимгереева (65 кг), Нурлан Донбаев (80 кг) и Алишер Гариполлаев (+80 кг).





Мужская шахматная команда завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.





В паравелоспорте бронзовым призером стали Сейтжан Кенжегуль и его пилот Антон Лаврентьев. В личном зачете Сейтжан также завоевал бронзовую медаль.





В волейболе сидя спортсмены национальной сборной завоевали серебряные медали. Наши спортсмены в полуфинале обыграли хозяев игр сборную Китая со счетом 3:2, а в финальной встрече уступили многократному чемпиону мира и Азии Ирану со счетом 3:0.





В ведомстве напомнили, что на Азиатских параиграх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана завоевала 33 медали (5 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых) и заняла 13-е место.





IV Азиатские параигры проходили с 22 по 28 октября в городе Ханчжоу (Китай). В соревнованиях приняли участие порядка 4000 спортсменов из 43 азиатских стран.