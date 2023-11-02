Маржикпаев дал неудовлетворительную оценку выступлениям казахстанских спортсменов на Азиаде
Глава Минтуризма и спорта поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки казахстанских атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев оценил выступление казахстанских спортсменов на Азиаде-2023 на "неудовлетворительно", сообщает пресс-служба ведомства.
Свои отчеты по Азиаде в ведомство предоставили федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука.
Глава спортивного ведомства отметил неудовлетворительное выступление команды по академической гребле.
В Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград разного достоинства - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы", - отмечается в информации ведомства.
Маржикпаев отметил слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов и сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.
Далее выступили представители федерации легкой атлетики. По итогам Азиады, у них лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете легкоатлеты заняли 16 место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8 результат.
До Парижа осталось 8 месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная работа. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки до Парижа лидеров команд", - отметил глава ведомства.
Следом за легкоатлетами отчитались представители стрельбы из лука. Несмотря на обязательства, данные руководством федерации, сборная Казахстана ни сумела побороться за призовые места.
Министр дал неудовлетворительную оценку итогам выступления наших спортсменов по данным видам спорта. Планы были провалены, а имеющиеся результаты оставляют желать лучшего. Ермек Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже", - сообщает ведомство.
Ранее президент Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов после Азиады. На встрече с прибывшими из Китая спортсменами, глава государства заявил, что результаты их выступления могли быть лучше.
Напомним, по итогам Азиады-2023, отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Азиатские параигры Казахстан завершил с 41 медалью и также занял 11-е место в командном зачете. В соревнованиях казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.