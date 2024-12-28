Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года
Фото: НОК РК
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК представило официальную спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться на IX зимних Азиатских играх. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба ведомства.
При создании формы соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования.
Основные цвета - темно-синий и голубой - символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости. Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип IX зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального олимпийского комитета Казахстана", - сообщили в МТС РК.
Комплект включает утепленную куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары.
Как подчеркнули в Минтуризма, создание новой спортивной формы стало возможным благодаря поддержке спонсоров.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.