МОК официально объявил казахстанских спортсменок обладательницами олимпийских медалей

Астана. 10 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня, 10 декабря, Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета о награждении казахстанских спортсменов олимпийскими медалями разных лет, передает Kazakhstan Today.





В число победителей и призеров после перераспределения наград стали представительницы тяжелой атлетики Алла Важенина и Анна Нурмухамбетова, а также именитая легкоатлетка Ольга Рыпакова.





МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) объявили, что китайская спортсменка Лей Цао, занявшая первое место на ОИ-2008 по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 килограммов, из-за положительной допинг-пробы дисквалифицирована, а ее результат аннулирован. Таким образом, главная олимпийская медаль отошла к Алле Важениной.





На тех же Играх Ольга Рыпакова финишировала на четвертом месте в тройном прыжке. Перепроверка допинг-проб показала, что россиянка Татьяна Лебедева, завоевавшая серебро и ставшая третьей Хрисопия Девици (Греция) были уличены в применении запрещенных препаратов. Их результаты также были исключены из официальных протоколов. Серебряным призером ОИ-2008 была признана Рыпакова.





Бронзовую медаль получит Анна Нурмухамбетова. На Олимпиаде-2012 в весовой категории до 69 килограммов спортсменка заняла пятое место. Однако Марина Шкерманкова и Дина Сазановец из Беларуси, поднявшиеся на вторую и третью ступень пьедестала, также использовали во время соревновательной деятельности допинг-средства.





Таким образом, Алла Важенина после длительного процесса перераспределения медалей стала чемпионкой Олимпиады-2008, Ольга Рыпакова - серебряным призером ОИ-2008, а Анна Нурмухамбетова получит бронзовую медаль Игр-2012.





По сообщению МОК, каждый объявленный спортсмен сам выберет момент, когда и как состоится церемония награждения: на крупном событии НОК, на мероприятии Международной федерации, на следующих Олимпийских играх или же в Олимпийском музее.





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