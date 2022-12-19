Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею

Фото: unsplash.com

В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из пятидесяти стран

Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 25 по 30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака пройдет чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из пятидесяти стран.





В числе ожидаемых участников - чемпион мира Магнус Карлсен, чемпионка мира Жу Венджун, чемпион США и вице-чемпион мира Фабиано Каруана, чемпион мира по шахматам Фишера Хикару Накамура, вице-чемпион мира Ян Непомнящий и многие другие сильнейшие шахматисты мира. Ожидается участие более 300 игроков, международных арбитров и чиновников ФИДЕ из 80-100 стран мира.





Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов США.





Почти 300 человек - ведущих гроссмейстеров, мастеров мира, мужчин и женщин зарегистрировались для участия в чемпионате. Мы считаем, что этот турнир станет отличной "вишенкой на торте" в календаре ФИДЕ 2022 года после Всемирной шахматной олимпиады и других важнейших соревнований. 95% ведущих шахматистов мира примут участие, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, всех шахматистов из топ-10 мирового рейтинга, большинство женщин", - сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.





Как отмечает издание "Спорт Экспресс" , шахматную общественность больше всего беспокоит присутствие в списках Ханса Ниманна.





Американский гроссмейстер, подавший иск против Карлсена и Ко на 100 миллионов долларов, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом, как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско", - сообщает портал.





Сообщается, что конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире после того, как в сентябре Карлсен обвинил Ниманна в читерстве.





Они заклятые враги. Большая интрига заключается в том, намерен ли Магнус вновь сдать партию Ниманну и отказаться от притязаний на чемпионский титул. Если Карлсен это сделает, то это будет первый случай в истории. Если вы хотите знать мое мнение, то я склоняюсь к тому, что он откажется играть с Хансом. Обычно он не отступает от своих принципов", - цитирует эксперта NRK Торстейна Бэ "Спорт Экспресс".





Другой норвежский эксперт Мод Родсмоэн согласна с Бэ.





Думаю, Карлсен будет давить на организаторов, чтобы те отказали Ниманну в приглашении. Ведь их встреча может омрачить турнир. Думаю, Карлсен сдержит слово и откажется играть. После этого все только и будут обсуждать очередной скандал, а не игру лучших шахматистов мира или прекрасную организацию", - заявила 25-летняя шахматистка Родсмоэн.





По словам Родсмоэн, организаторы турнира должны взвесить все риски, ведь приглашение Ниманна приведет к плохой атмосфере на турнире. Кроме Магнуса с ним не хотят играть и другие гроссмейстеры, в том числе входящие в топ-5 рейтинга ФИДЕ Непомнящий и Накамура.





Иными словами, норвежка предлагает применить против американского шахматиста культуру отмены (социально-политический термин, который характеризует публичного человека, в один момент ставшего персоной нон грата, лишенного поддержки и чувства переживания в социальных или профессиональных сообществах).





По данным издания, шахматный портал представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. Это похоже на одержимость обманом, но сам Ниманн опровергает эти обвинения. Более того, он подал 100-миллионный иск на Карлсена, Накамуру (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководителя Дэнни Ренша.





И у Ханса есть хорошие шансы выиграть громкий процесс. Ведь Chess.com опубликовал личную переписку с Хансом (и с его представителями), не получив на это согласия, чтобы доказать, что он читерил не два раза (как сам признавался), а гораздо больше. Однако сам факт обнародования данных (адреса электронной почты, переписка) - это огромный риск для компании", - говорится в материале.