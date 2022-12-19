Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею

Фото: пресс-службы КФХ
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы "А" наша сборная проиграла Норвегии. Таким образом, команда заняла второе место и не сумела пробиться в элитный дивизион. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея.
Победа в основное время позволила бы Казахстану занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион. Однако казахстанские хоккеисты уступили норвежцам - 3:5. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Петтер Вестерхейм (15-я минута), Габриэль Кох (23-я), Лео Хальмраст (31-я), Михаэль Брандсегг-Нюгар (36-я) и Исак Хансен (53-я); у Казахстана отличились Альдияр Нурлан (32-я), Даниил Цыбин (37-я) и Роман Ермак (56-я), сообщает Sports.kz.
Таким образом, сборная Норвегии одержала пять побед в пяти матчах и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира. Итоговое положение команд в группе "А" таково: Норвегия - 15 очков, Казахстан - 9 очков, Франция - 7 очков, Венгрия - 6 очков, Дания - 5 очков, Словения - 3 очка.
Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Истомин подвел итоги матча и чемпионата в целом.
В такой игре выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Сегодня, к сожалению, мы допустили ошибок больше. А так, равная абсолютно игра. Опять же, наши нереализованные моменты, как следствие, наш результат. В плане самоотдачи и настроя все прекрасно понимали, что результат этой игры очень важен. В конце концов это спорт. Выигрывает сильнейший. На данный момент Норвегия была сильнее. Она прошла весь путь более ровно. В любом случае, независимо от того что команда заняла второе место, хотелось бы ребят поздравить и поблагодарить за работу, за самоотверженность, очень хорошая команда. Да, не без ошибок, но молодцы парни. После первой игры, проигрывая Франции 0:2, проигрывая Венгрии, смогли переломить игру. И сегодня объективно боролись две сильнейшие команды этого турнира. Ребятам огромное спасибо, болельщикам спасибо. Жизнь не останавливается - двигаемся дальше!" - сказал Истомин.
По итогам чемпионата мира лучшим игроком в составе нашей сборной был признан капитан команды - Динмухамед Кайыржан.