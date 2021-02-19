Мусайбеков назвал важнейшую задачу Минкультуры в условиях пандемии

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - 18 февраля в Национальной академической библиотеке РК в онлайн-режиме состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МКС, на мероприятии были подведены итоги работы в 2020 году и определены основные направления деятельности ведомства на 2021 год.

Об изменениях в сфере спорта также были даны разъяснения. В своем выступлении вице-министр Сакен Мусайбеков отметил, что важнейшей задачей Министерства культуры и спорта в условиях эпидемиологической ситуации стала адаптация к новым условиям, восстановление тренировочного процесса спортивных сборных команд страны и организация мероприятий по согласованию с регионами страны.

В период пандемии государство не прекращало принимать меры социальной поддержки и финансирование республиканских организаций спорта. С 1 января 2020 года повышена заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы спорта, которая ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года", - подчеркнул вице-министр.

Сакен Мусайбеков отметил, что по итогам 2020 года охват систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 31,6%. В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта в 2020 году по республике проведено более 21 тысячи спортивно-массовых мероприятий с охватом более 1,5 млн человек. И, несмотря на перенос Олимпийских игр, спортсмены национальных сборных команд ведут подготовку к международном стартам. В настоящее время, в копилке страны 43 лицензии в 18 видах спорта.

Ключевым событием 2020 года Сакен Мусайбеков назвал совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли спорта. В рамках этой работы было обеспечено принятие 18 нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма вырос на 30%.

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