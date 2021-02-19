В Министерстве культуры и спорта подвели итоги года

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - 18 февраля в Национальной академической библиотеке РК в онлайн-режиме состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МКС, на мероприятии были подведены итоги работы в 2020 году и определены основные направления деятельности ведомства на 2021 год.

В ходе коллегии были рассмотрены следующие вопросы:

- о развитии культуры и языковой политики Республики Казахстан в 2020 году;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта;

- о деятельности профсоюзов в сфере культуры, спорта и туризма;

- о развитии туристской отрасли в 2021 году;

- текущее состояние предлагаемых инициатив в области спорта и его развитии в 2021 году;

- основные задачи Министерства культуры и спорта РК на предстоящий период.

Вице-министр Нуркис Дауешов отметил, что 2020 год в связи со сложными санитарно-эпидемиологическими условиями стал непростым для сферы культуры. Несмотря на трудности, все учреждения культуры, смогли быстро и качественно перестроить формат работы. С 16 марта индустрия перешла полностью на онлайн-формат. Было проведено более 75 тысяч онлайн-мероприятий. Это были проекты на международном, национальном и региональном уровнях.

Указом президента РК 5 республиканским организациям культуры был присвоен статус "Национальный". Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая и Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" вошли в ТОП-5 лучших театров оперы и балета в рейтинге лучших театров оперы и балета стран СНГ.

В пятерку лучших виртуальных музеев СНГ вошли Национальный музей РК в Нур-Султане и Центральный Государственный музей РК в Алматы.

Также в 2020 году был запущен ряд очень масштабных проектов - таких как запуск "Онлайн академии внутреннего туризма", был разработан единый каталог турмаршрутов по ТОП-10 дестинациям, был создан реестр 173 санаторно-курортных объектов, в том числе, 10 санаториев с программами постковид-реабилитации.

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