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В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма вырос на 30%

18.02.2021 5860
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма вырос на 30%
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today -18 февраля в Национальной академической библиотеке РК в онлайн-режиме состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба МКС, на мероприятии были подведены итоги работы в 2020 году и определены основные направления деятельности ведомства на 2021 год.
 
Выступая перед онлайн-слушателями вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов сообщил, что в 2020 году, несмотря на снижение количества внутренних туристов в городах за счет ограничений на проведение форумов, саммитов, а также прочих культурных и деловых мероприятий, наблюдалась активизация в курортах страны.
 
Вице-министр отметил, что в 2020 году Казахстан выиграл номинацию "Лучшие гостевые дома" по версии глобального издательства LonelyPlanet, а французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21 дестинации, рекомендованной к посещению в 2021 году. Британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка must visit на 2020 год для любителей активных экопутешествий, в этом же году популярная газета Великобритании The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан.
 
Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма вырос на 30% и составил 614,7 млрд тенге, а количество созданных рабочих мест охватило 14 тысяч человек.
 

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