Мужская команда Казахстана по фехтованию завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх

Казахстанские саблисты дошли до полуфинала, где уступили спортсменам из Южной Кореи со счетом 41:45

Фото: olympic.kz

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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, - Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.





Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Казахстанские саблисты дошли до полуфинала, где уступили спортсменам из Южной Кореи со счетом 41:45.





Выход в 1/2 финала гарантировал команде бронзовую медаль. В итоге Казахстан завершил выступление на третьем месте.