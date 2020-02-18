На Медео прошел матч по хоккею с шайбой

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - На "Меdey myz aidyny" прошел матч между "Легендами хоккея" и "Ветеранами хоккея РК", передает Kazakhstan Today.





По итогам трех периодов счет матча 6:6, в серии буллитов победу одержали "Легенды" -7:6.

Дни хоккея на "Медео" в формате "зимней классики" доставили сотрудникам катка и организаторам много хлопот и волнений, что было связано с неблагоприятными погодными условиями. Дождь в феврале - явление редкое, и если в Алматы при плюсовой температуре таял снег, то на высоте урочища Медеу лед топил туман, а потом почти сутки шел снег. Ледовая служба катка работала в авральном режиме, но "Матч легенд" должен был состояться в любую погоду.

Мастера советского хоккея провели автограф-сессию, подписав фотографии и спортивные футболки для маленьких спортсменов. Величайший хоккеист Александр Якушев, чье имя вписано в хроники Зала хоккейной славы в Торонто, вышел на лед вместе с президентом Алматинской федерации хоккея Жаркыном Альжановым. Они произвели символическое вбрасывание шайбы, и игра началась.

В составе гостей играли именитые мастера Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Сергей Немчинов, в составе казахстанской команды играли Алексей Федорченко, Игорь Дорохин, Олег Болякин, Георгий Мусатаев, Ольга Потапова, Сергей Шахворостов и другие.

Давно надо было организовать такую встречу, чтобы народ обращал на хоккей больше внимания и приобщался к здоровому образу жизни. Я играл за команду "Енбек" (Алматы), и в 1974 году мы провели на "Медеу" четыре матча. Каток и сегодня остается гордостью Казахстана, и очень приятно показать гостям нашу кузницу рекордов", - сказал ветеран казахстанского хоккея Владимир Куликов.





Я много слышал о "Медео", мечтал увидеть каток своими глазами и горжусь тем, что в Казахстане есть такое спортивное сооружение. А матчи такого рода хороши для популяризации хоккея. Увидев, как играют папы, дети идут в спорт. Ведь не случайно мы играли на Красной площади", - сказал ветеран советского хоккея Александр Якушев.





На "Медео" здорово! Мне очень понравился каток, и мы с удовольствием сыграли с казахстанскими ветеранами. Впечатления от матча самые радужные. Сколько было зрителей на трибунах, сколько радости! Играть на таком знаменитом стадионе в Казахстане - это особое событие, и оно останется в памяти на всю жизнь. Спасибо организаторам этого мероприятия, приглашайте нас почаще, и мы с удовольствием будем приезжать, потому что наша общая задача сделать так, чтобы в хоккей играли дети. И спасибо за теплый прием!" - сказал вице-президент по развитию КХЛ, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Он отметил, что ранее никогда не играл на такой высоте. Ему понравились горы, природу Заилийского Алатау он назвал неописуемой.

Медео" подарил нам прекрасную возможность провести такой матч. Я здесь впервые, хотя с детства слышал о высокогорном катке. И если бы мы проиграли, могли бы просто списать это на условия высокогорья", - пошутил мэтр советского хоккея Ирек Гимаев.

С погодой угадали, качество льда такое, что в хоккей играть можно и нужно, и солнышко нам не мешало. Счет на табло в основное время был 6:6, так что наши соперники - молодцы. Я уверен, что организаторы сделали все возможное, чтобы игра прошла в такой великолепной атмосфере", - сказал Александр Гуськов из команды "Легенд".

Выпускник темиртауского хоккея Андрей Потайчук приехал из Москвы играть за сборную Казахстана. "Я впервые в Алматы, впервые на катке и здесь великолепно. В свое время мы завоевывали медали для Казахстана. И теперь было очень интересно играть с легендами хоккея на "Медео" - ведь это наша жемчужина, а выйти на лед катка против такой команды - это уже история!", - говорит он.





Арбитр Валерий Фуга признался, что все внимание было сосредоточено именно на игре, а не на правилах.





Для зрителей эта игра интересна тем, что на лед вышли звезды мирового класса, которых многие не знают, но теперь зрители воочию увидели чемпионов мира, Олимпийских чемпионов и звезд мирового хоккея", - отметил президент одного из казахстанских хоккейных клубов Валерий Проскурин.

После встречи обе команды остались на льду, чтобы сделать общее фото на фоне гор в память о встрече на всемирно известном катке, где было установлено множество рекордов.





Возможно, в следующем сезоне "Медео" примет игру регулярного первенства КХЛ.

Дни хоккея на "Медео" в формате "зимней классики" прошли при поддержке акимата Алматы, Федерации хоккея Алматы, ВСК "Медеу", Hockey World, торговой сети Kimex & Grazia, "Рахимжан", Федерации хоккея Казахстана.

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