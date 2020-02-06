На "Медео" пройдут официальные матчи по хоккею с шайбой

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Впервые в истории казахстанского хоккея на льду "Медео" пройдут официальные матчи по хоккею с шайбой, передает Kazakhstan Today.

Возможно, любителям массовых катаний покажется неудобным присутствие хоккейной коробки на льду, но она будет занимать лишь пятую часть катка, а праздник хоккея на легендарном катке станет еще одним шагом в развитии спорта", - отметили в дирекции спортивных сооружений Алматы.

11-15 февраля "Медео" примет хоккеистов разных возрастов: на катке пройдет матч регулярного чемпионата РК молодежной хоккейной лиги "Жастар", состоятся очередные игры Алматинской хоккейной лиги среди любительских команд (дивизионы "А" и "Б") и международный детско-юношеский турнир между хоккейными клубами Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, на "Медео" сойдутся любительские команды Алматы, Нур-Султана, Москвы.

Гвоздь программы - "Матч легенд". "Медео" встретит олимпийских чемпионов и 15 февраля - с 13.00 до 13.40 легенды советского хоккея проведут автограф-сессию. В 13.45 прозвучит судейский свисток, призывающий к началу матча между "легендами хоккея" и ветеранской сборной Казахстана.

В составе гостей на лёд выйдут именитые мастера: Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Сергей Немчинов. За команду ветеранов хоккея Казахстана выступят Алексей Федорченко, Игорь Дорохин, Олег Болякин, Георгий Мусатаев, Ольга Потапова, Сергей Шахворостов и другие.

В 1946 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о проведении первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, и этот вид спорта получил широкое развитие по всей стране. В КазССР хоккей стал развиваться в Алма-Ате, Усть-Каменогорске, Уральске, Караганде и Петропавловске, а первые официальные соревнования прошли в 1957 году в Алма-Ате.

Людям старшего поколения будет интересно вернуться в то время, когда хоккеисты играли не под крышей, а под открытым небом, не под светодиодными лампами ледовых дворцов, а под солнечными лучами и при мощном спортивном освещении. Игры в формате "Зимней классики" будут проходить с утра до вечера, на пять зимних дней "Медео" станет перекрестком, где встретятся разные поколения спортсменов.

Бывший игрок первой команды мастеров, тренер молодежной женской сборной РК по хоккею с шайбой Александр Сидоренко вспоминает, как в 1971 году приехал в Алма-Ату из Новосибирска и играл в первой команде "Автомобилист", которую позже переименовали в "Енбек".

В середине 70-х во Дворце спорта пропал лед и мы разъехались, - говорит он. - В конце 70-х Юрий Николаевич Баулин, который тренировал молодежную сборную СССР, собрал чемпионов Казахстана. Филиппов, Леонов, Селедков, Старыгин, Федорченко попали в молодежную сборную Союза, а нашему поколению игроков было уже по 30 лет, но периодически мы выступали за алматинскую команду".

Алматинцы соскучились по хоккею с шайбой, а формат "зимней классики" ненадолго вернет нас в те годы, когда в хоккей играли на открытых площадках. Мероприятие пройдет при поддержке акимата Алматы, Республиканской и городской федераций хоккея, "MEDEY MYZ AIDYNY", "HOCKEY WORLD", торговой сети "Kimex & Grazia", "Рахимжан". Билеты на "Матч легенд" продаются по 1000 тенге для взрослых и по 500 тенге для детей", - сообщили в дирекции спортивных сооружений Алматы.

Состав участников детского турнира:

Алга" - Бишкек

Бинокор" - Ташкент

Рахимжан" - Алматы

Медведи" - Алматы

Стрижи" - Алматы

Торнадо" - Шымкент

Состав участников турнира любительских команд:

Зверобои" - Москва

АЛХЛ" - Астана

Рахимжан" - Алматы

Сборная Алматы

Программа мероприятий и информация о продаже билетов на сайте www.medey.info.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства