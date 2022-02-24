На участие в Олимпийских играх было потрачено 248 млн тенге

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Затраты, произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх - 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера", - сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков.
По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.
В разрезе видов спорта сколько затрачивается в течение года на конкретный вид спорта? Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, кёрлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание на коньках - 143 млн тенге, фристайл могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт трек - 392 млн тенге. Всего было потрачено на зимние виды спорта и предусматривалось бюджетное финансирование - 3,5 млрд тенге. Спонсорские средства, привлечённые НОК на этот олимпийский цикл, помимо прочих источников, составили порядка 2 млрд тенге", - сказал Андрей Крюков.
Напомним, 34 спортсмена приняли участие в зимних играх в Пекине от Казахстана. Лучшие спортивные результаты продемонстрировала команда по шорт-треку. Наилучший результат на этих играх показал Абзал Ажгалиев, который занял 4 место на дистанции 500 метров. Кроме того, сборная по шорт-треку заняла 5 место в смешанной эстафете. В финал пробился казахстанский шорт-трекист, молодой Адиль Галиахметов, который по уровню мастерства превосходит многих более опытных соперников. Юлия Галышева стала седьмой в соревнованиях по могулу. В финал смогла выйти акробатка Акмаржан Калмурзаева, занявшая 11 место.