На высокогорном катке "Медео" проходят гонки финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В субботу прошли заезды первого из двух дней финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM) на высокогорном катке "Медео", в котором принимают участие 18 "ледовых гладиаторов" из семи стран мира - Австрии, Германии, Нидерландов, России, Чехии, Швеции и Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сотни поклонников мотогонок собрались на арене "Медео". Лучшие гонщики мира продемонстрировали любителям экстремального спорта незабываемое шоу и ожесточенную борьбу. Участники проносились по овальному ледовому треку на скорости свыше 100километров в час на своих боевых шипованных мотоциклах.

Первый день соревнований состоял из 20 отборочных заездов, двух полуфиналов и одного финала. В каждом заезде состязались по четыре гонщика, набирая баллы в зависимости от занятого места. Гонщик, пришедший первым, получал три очка, вторым - два очка, третьим - одно очко. Райдеры, набравшие наибольшее количество баллов, составили группы полуфинальных и финальных заездов.

Стартовые заезды были очень динамичными и зрелищными. Австрийский гонщик Франц Цорн, который считается одним из главных конкурентов лидерам мирового первенства - российским райдерам в 12 заезде столкнулся со своим соотечественником Чарли Эбнером. Падение было зрелищным, однако спортсмены не пострадали и успешно продолжили гонку. Как и ожидалось, российские мотогонщики захватили лидерство по итогам отборочных заездов.

В финале первого дня сразились действующий чемпион мира Даниил Иванов, многократные призеры мировых первенств россияне Дмитрий Хомицевич и Игорь Кононов, а также австриец Харальд Саймон. Самым мощным и стабильным оказался россиянин Даниил Иванов - это позволило ему встать на первую ступень подиума. В этом сезоне ему нет равных. Вторым в финальном заезде стал российский гонщик Дмитрий Хомицевич. Тройку призеров замкнул австрийский спортсмен Харальд Саймон.

Казахстанские райдеры Владимир Чеблоков, Сергей Серов и Павел Некрасов по итогам гонок стартового дня бились достойно в компании лучших мотогонщиков мира, однако в полуфиналы пробиться не смогли.

Представители международной мотоциклетной федерации (FIM), а также зарубежные и казахстанские журналисты отмечают высокий уровень организации соревнований. Для казахстанской Федерации автомотоспорта это уже пятый по счету финал спидвея на "Медео", уже накоплен уникальный опыт и компетенции персонала по организации гонок самого высокого уровня в нашей стране.

В воскресенье, 2 февраля на льду "Медео" мировой чемпионат по спидвею в личном зачете продолжится.

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