31.03.2023, 10:07 11911
Назначен директор Центра олимпийской подготовки Алматы
Перед Жарасбаевым поставлена задача усилить подготовку спортсменов в преддверии летней Азиады в Ханчжоу и Олимпийских игр в Париже
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Жарасбаев назначен директором Центра олимпийской подготовки Алматы, сообщает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Перед Жарасбаевым поставлена задача усилить подготовку спортсменов в преддверии летней Азиады в Ханчжоу и Олимпийских игр в Париже.
Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.
Специализация - физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.
В 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.
В 2007-2010 - главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.
В 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.
В 2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.
В 2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
В 2018-2019 годы занимал должность Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
2019-2021 годы - заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
В 2021 году - первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".
В 2021-2023 годы занимал должность заместителя министра культуры и спорта.
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31.03.2023, 11:19 9046
Родители юных спортсменов заявили об обмане со стороны руководства центра гимнастики в Актау
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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Родителям спортсменов обещали, что бесплатно обучаться будут более 300 детей, но по факту допустили лишь около тридцати.
Руководство центра художественной гимнастики города Актау, открытого год назад, сотням родителей обещало, что если они пройдут регистрацию на сайте "Даму бала", то смогут бесплатно водить детей на секции. Но позже выяснилось, что льготы получили лишь 27 человек, говорится в материале телеканала "Астана".
Объяснили, как я понял, что денег нет. Если хотите заниматься, платите деньги. Как я слышал, 12 тысяч, но сейчас уже 16 тысяч", - рассказал житель Актау Алексей Ермаков.
По словам родителей, платить такие деньги могут не все. Многие дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Как сообщили в самой школе, загвоздка возникла из-за работы сайта "Даму бала" и отсутствия финансирования со стороны управления спорта.
Портал закрыли. Там какая-то проблема и финансирования из управления спорта нет. Как откроют портал и на наш счет поступят деньги, мы примем всех желающий. Пока только принимаем детей на платной основе", - сказала директор центра художественной гимнастики Назерке Турниязова.
Однако в управлении спорта называют другие причины. По словам чиновников, в общей сложности по всей области выделено 668 льготных мест. Их распределяли среди 70 спортклубов и центров региона. Сколько из них должны были достаться именно центру художественной гимнастки, сказать изначально было сложно. Специалисты не исключают, что руководство учебного заведения просто ошиблось в расчетах, предложив родителям сотни бесплатных мест.
Я считаю, думаю, что ошибка поставщика. Почему? Так как, скорее всего, хотел сделать лучше, набрать детей. Я бы посоветовал набрать детей, сказать им, что сколько мы сейчас по порталу "Даму бала", по душевому финансированию на сколько детей мы возьмем, только тех детей будем принимать бесплатно. В чем ошибка? Объявление дал, что он бесплатно будет набирать детей. Он же не знал, сколько ваучеров он возьмет", - пояснил глава управления физкультуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев.
В управлении спорта говорят, что будет проводиться чистка бесплатных мест. Будут выявлять тех, кто записался, но пропускает занятия. Освободившиеся раздадут другим желающим. Кроме того, планируется выделить дополнительные ваучеры.
Напомним, в середине прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что средства выделенные по госзаказу на спортивное и творческое образование позволили охватить количество детей, занимающихся дополнительным образованием, до 70%.
Однако в год запуска были допущены недочеты. Были ошибки, связанные с финансовыми вопросами и работой соответствующего портала (АrtSport). Начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение. Родители отдавали детей сразу в несколько клубов. Это, к сожалению, мешало другим детям. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание", - поручил президент.
Скандалы сопровождают программу АrtSport практически с самого запуска. Это не только недоработки платформы, хищения, но и допуск до работы с детьми ранее судимых тренеров. По данным Генеральной прокуратуры, более миллиарда тенге хищений выявлено в программе АrtSport путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.
Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг будут приниматься через платформу Damu Bala, информирует издание "Казправда".
В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. Платформа Damu Bala официально проверена Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
31.03.2023, 10:13 10136
Рыбакина пробилась в финал Miami Open
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (третий номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче турнира серии WTA-1000 в Майами (США) со счетом 7:6 (7:3), 6:4, сообщает федерация тенниса Казахстана.
Встреча продлилась 1 час и 53 минуты. Рыбакина 11 раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.
Таким образом, казахстанка продлила свою победную серию до 13 матчей.
Напомним, Елена полторы недели назад выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. По информации информационного ресурса OptaAce, после игры с Джесикой Пегулой Елена повторила рекорд Серены Уильямс (Уимблдон-2016), выполнившей десять и более эйсов в пяти матчах подряд. Ранее в поединках с Анной Калинской Рыбакина записала на свой счет 14 эйсов, затем сделала 12 подач навылет в матче с Паулой Бадосой и десять - во встречах с Элизе Мертенс и Мартиной Тревизан.
29.03.2023, 14:11 18896
Рыбакина вышла на первое место по количеству эйсов в WTA-туре
Фото: ktf.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов в сезоне. Первая ракетка Казахстана в 25 матчах набила 201 эйс в турнирах WTA, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Напомним, Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Miami Open. Свою 12-ю победу она одержала над итальянкой Мариам Тревизан. В полуфинале престижного турнира казахстанка сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Полторы недели назад первая ракетка Казахстана стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.
В конце марта известная спортсменка оказала финансовую поддержку юным теннисисткам Казахстана. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге.
Я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - заявила Елена Рыбакина после исторической победы в Уимблдоне.
Ранее Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова.
29.03.2023, 08:10 20646
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала 12-ю победу подряд и вышла в полуфинал Miami Open
Фото: ktf.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина за час с небольшим разгромила итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA 1000 в Майами (США) со счетом 6:3, 6:0. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Таким образом, Рыбакина продлила свою победную серию до 12 матчей.
Напомним, первая ракетка Казахстана полторы недели назад стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.
Соперницей Елены в полуфинале турнира станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) - Анастасия Потапова (Россия).
28.03.2023, 08:10 25251
Казахстанская теннисистка Рыбакина впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами
Фото: ktf.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Майами (США) со счетом 6:4, 6:3 обыграла Элизе Мертенс (39-я ракетка мира). Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Победа над бельгийкой стала для Елены 11-й кряду в WTA-туре.
Встреча продлилась 1 час 46 минут. Рыбакина 10 раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. За выход в полуфинал престижного соревнования первая ракетка Казахстана сразится с итальянкой Мартиной Тревизан (24-я ракетка мира).
На пути к четвертьфиналу Miami Open казахстанка победила россиянку Анну Калинскую - 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу - 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс - 6:4, 6:3.
Отметим, что для Елены Рыбакиной этот матч был историческим: ранее ей не удавалось проходить на турнире Майами дальше третьего круга - на этой стадии она вылетала в 2021 и 2022 годах. Выход в четвертьфинал турнира в Майами уже гарантировал Елене Рыбакиной 184 465 долларов и 215 рейтинговых очков. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков, сообщает Sports.kz.
За выход в полуфинал Елена Рыбакина сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (24).
27.03.2023, 08:14 30396
Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
Фото: Sports.kz
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана сенсационно победила Данию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 3:2.
Матч проходил в Астане и завершился волевой победой казахстанцев - 3:2, сообщает Sports.kz.
Сначала у датчан дублем отметился Расмус Хёйлунн (21-я и 36-я минуты), но во втором тайме уже забивали только хозяева. На 73-й минуте Бактиер Зайнутдинов отличился с пенальти, на 86-й невероятным голом отметился Асхат Тагыберген, а точку в матче на 86-й поставил Абат Аймбетов.
Таким образом, сборная Казахстана выиграла первый матч в нынешнем отборочном цикле. Напомним, казахстанские футболисты стартовали в отборе на Евро-2024 с домашнего поражения от команды Словении - 1:2.
17 июня сборная Казахстана на выезде встретится с Сан-Марино.
Казахстан - Дания 3:2 (0:2).
Голы: Хейлунн 21 (0:1), Хейлунн 36 (0:2), Зайнутдинов с пенальти 73 (1:2), Тагыберген 86 (2:2), Аймбетов 89 (3:2).
Удаление: Аймбетов 90+5.
26.03.2023, 11:08 34671
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Miami Open
Фото: пресс-служба КФТ
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США), сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Елена одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Казахстанка 12 раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
Ранее седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000.
В следующем круге Рыбакина сыграет против победительницы пары Петра Мартич (41) - Элиза Мертенс (39).
Елена Рыбакина обновила личный рекорд. Победа над Бадосой стала для нее 10-й кряду в WTA. Ранее у казахстанки были дважды победные серии из семи матчей, одна из которых закончилась триумфом на Уимблдоне в 2022 году.
Напомним, до выступления на турнире в Майами Елена Рыбакина завоевала главный трофей на другом "Мастерсе" в Индиан Уэллсе, победив в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (7:6, 6:4).
24.03.2023, 13:02 41891
Токаев и Садуакасова обсудили развитие шахмат в Казахстане
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее
Фото: Акорда
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.
Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году и пожелал ей успехов на предстоящих соревнованиях. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.
Напомним, на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел в Алматы 25-30 декабря 2022 года, Динара Садуакасова стала серебряным призером.
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