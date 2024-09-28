27.09.2024, 16:28 4661

Назначен новый генсекретарь НОК

Им стал Алимжан Акаев, занимавший пост советника президента НОК
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алимжан Акаев избран новым генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Казахстана, сообщает пресс-служба НОК.

Кандидатуру Акаева предложил президент НОК Геннадий Головкин в ходе внеочередной генеральной ассамблеи комитета.

Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач", - сказал Геннадий Головкин.


Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял департамент международных отношений Национального олимпийского комитета Казахстана, где представлял интересы НОК Казахстана на международных форумах и конференциях, способствуя развитию международных спортивных связей и укреплению репутации Казахстана на мировой спортивной арене.

С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.

Напомним, в августе Головкин  отозвал полномочия генсекретаря НОК Жанар Утешевой.
 
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Теги:ГоловкинНОКгенсек

новости по теме

27.09.2024, 09:45 7421

Сборная Казахстана по футзалу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира  

Сборная Казахстана по футзалу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Фото: kff.kz
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов мира в матче 1/8 финала мундиаля", сообщила Казахстанская федерация футбола.

Матч с португальцами в рамках плей-офф чемпионата мира 2024 года прошел в спорткомплексе "Андижан", где ранее сборная Казахстана провела две встречи группового этапа против Испании (1:1) и Ливии (4:1).

Счет в матче открыл Чингиз Есенаманов, замкнув передачу Дугласа после розыгрыша аута. Первый тайм завершился в пользу подопечных Кака - 1:0.

После перерыва португальцы быстро сравняли счет - Зики Те отличился на 15-й секунде второго тайма, отправив мяч пяткой в ворота Игиты.

Второй тайм проходил очень напряженно: португальцы не раз создавали опасные моменты, но игра капитана сборной Казахстана Игиты была великолепной.

За 14 секунд до окончания игры Даурен Турсагулов, пропустивший два матча из-за дисквалификации, забил победный мяч сборной Казахстана после розыгрыша углового. Турсагулов получил пас от Арнольда Кнауба и отправил мяч в сетку ворот - 2:1.


Таким образом, сборная Казахстана одержала победу над действующими чемпионами мира и Европы и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024, где сыграет с победителем пары Аргентина - Хорватия. Игра 1/4 финала состоится 30 сентября на "Хумо Арене" в Ташкенте. Начало встречи - в 20.00.
 
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Теги:СпортЧМ
22.09.2024, 20:39 24536

Токаев поздравил казахстанских шахматисток

Женская сборная Казахстана завоевала серебро на 45-й Всемирной шахматной Олимпиаде
Токаев поздравил казахстанских шахматисток
Фото: Kazakhstan Chess Federation
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с серебряными медалями.

Поздравляю с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады-2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений!", - написал глава государства в Twitter.


Напомним, женская сборная Казахстана, в которую вошли Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Амина Кайырбекова и Алуа Нурман, завоевала серебро на 45-й Всемирной шахматной Олимпиаде, сообщили в Казахстанской федерации шахмат.

Там подчеркнули, что для многих участников казахстанки стали главной сенсацией шахматной Олимпиады.
 
22.09.2024, 18:52 25436

Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине

Это уже третий топовый турнир, с которого снимается спортсменка
Пекин. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине, сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу турнира.

Это уже третий топовый турнир, с которого снимается спортсменка из-за полученной ею травмы спины.

В прошлом году Елена выходила в полуфинал на турнире в Пекине, она потеряет 390 рейтинговых очков", - пишет сайт.


Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин).

В июле теннисистка поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA.

Ранее с турнира в Пекине снялись девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари, 10-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз и лидер мирового рейтинга полька Ига Швентек.
 
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Теги:ТеннисСпортРыбакинаПекинтурнир
15.09.2024, 15:12 47916

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 500

Данилина выступала в дуэте с российской теннисисткой Ириной Хромачевой
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 500
Фото: ФТК
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с российской спортсменкой Ириной Хромачевой вышли в финал турнира WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре.

В полуфинале Хромачева и Данилина, получившие третий номер посева, обыграли испанку Ивонн Кавалье-Реймерс и украинку Валерию Страхову со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты", - сообщает РИА Новости Спорт.


В финале Хромачева и Данилина сыграют с россиянкой Камиллой Рахимомой и Оксаной Калашниковой из Грузии, которые посеяны под четвертым номером.

Ранее теннисистки стали победительницами турнира категории WTA 250 в Румынии.
 
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Теги:ПобедаТеннисWTA
14.09.2024, 11:46 53276

Президент наградил призеров Паралимпиады

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов
Президент наградил призеров Паралимпиады
Фото: gov.kz
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград призерам Паралимпиады и тренерам, сообщает Акорда.

Указом президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.

В частности:

  • обладатель золотой медали Дегтярев Давид награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени;
  • завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин, Жумагали Нурдаулет и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат";
  • орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан, Райфова Зарина, Федосова Даяна и Шукурбеков Жұрқамырза.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом "Парасат", 7 - орденом "Құрмет". 2 тренера удостоены почетной грамоты президента Республики Казахстан.

Напомним, сборная Республики Казахстан завершила Паралимпийские игры в Париже с девятью медалями.

 
13.09.2024, 08:45 59136

Итоги пятого дня Всемирных игр кочевников

Пятый день V Всемирных игр кочевников принес Казахстану 14 медалей
Итоги пятого дня Всемирных игр кочевников
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Всемирных игр кочевников у сборной Казахстана 86 медалей, в том числе 33 золотых, 25 серебряных, 28 бронзовых.

worldnomadgames.kz

По информации Минтуризма и спорта, пятый день V Всемирных игр кочевников принес Казахстану 14 медалей.

Көкпар

Вчера сборная Казахстана завоевала золото в кокпаре. Наши кокпаристы победили сборную Кыргызстана со счетом 5:4.

Кокбору

Национальная сборная Казахстана завоевала серебро по кокбору, уступив в финале команде Кыргызстана.

Теңге ілу

У Казахстана два золота. В стиле "бес белес" победу принес Бекнур Сериков. В стиле "қос құлаш" - Рахат Камбаров.

Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований золото досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

Көрәш

В соревнованиях по кораш, татарской национальной борьбе, наши спортсмены завоевали четыре медали. Золото нашей сборной принес Биржан Шаймерденов в весовой категории 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (+100 кг). Бронзу заслужил Бекнур Бектай (75 кг).

Ашыртмалы аба гюреши

В турецкой национальной борьбе наши спортсмены завоевали три серебряные медали - это Ернур Сулеймен в весовой категории 60 кг, Адилет Ахметгали (70 кг) и Айдос Галимов (90 кг).

Овари

Две казахстанские спортсменки стали призерами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип - бронзу.

Ордо

Представители национальной сборной Казахстана вышли в финал ордо, национальной игре кыргызского народа. В первой игре группы B наша команда победила команду Чехии. А в полуфинале - команду Монголии. Обе игры нашим спортсменам удалось не только закончить с большим отрывом, но и выбить сложную фигуру "хан" из круга. Это считается верхом мастерства в ордо. Финал состоится завтра 13 сентября на ледовой арене "Алау".

Напомним, V Всемирные игры кочевников проходят с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана.
 
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Теги:Игры кочевников
12.09.2024, 09:26 63241

Четвертый день соревнований на Играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль

Среди них 6 золотых
Четвертый день соревнований на Играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль
Фото: Минтуризма и спорта
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль. Среди них 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Всего у сборной Казахстана 69 медалей (27 золотых, 17 серебряных, 25 бронзовых). Также в тройке лидеров Узбекистан (32 медали: 11 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых) и Кыргызстан (38 медалей: 10 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).


Тоғызқұмалақ

Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, в индивидуальном зачете золото у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, серебро у Ансаган Кожанасып и бронза у Ерсултана Әуелбай.

Жамбы ату

В последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.

Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Жамбы". Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.

Асық ату

На ледовой арене "Алау" мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счетом 2:1 и заняла первое место по асық ату.

Женская сборная Казахстана по бес асық также одержала убедительную победу над командой России со счетом 3:0.

Арқан тартыс

Тут же на ледовой арене "Алау" женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская - до 720 кг.

Алыш

В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) - серебро, Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) - бронза, Бекбол Нурланулы (100 кг) - серебро, Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) - бронза, Назерке Абильтаева (55 кг) - бронза, Арайлым Ракиш (60 кг) - бронза, Айнур Акжигитова (65 кг) - бронза, Перизат Жақыпбекова (75 кг) - серебро.

Алыптар сайысы

В соревнованиях Powerful Nomad Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.

Кокбору

Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счетом 15:1. В финале наши спортсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.

Көкпар

Сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Наши кокпаристы победили команду России со счетом 18:2. В финале они встретятся с командой из Кыргызстана.
 
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Теги:Игры кочевников
11.09.2024, 08:33 65651

Всемирные игры кочевников: третий день соревнований принес в копилку сборной Казахстана 23 медали

Всемирные игры кочевников: третий день соревнований принес в копилку сборной Казахстана 23 медали
Фото: worldnomadgames.kz
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку национальной сборной Казахстана 23 медали. Среди них 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

worldnomadgames.kz

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место. Айтбек Сарыбай - третье. Напомним, вчера в азиатском стиле все призовые места заняли наши спортсмены.

Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Қалқан". Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.

Қазақ күресі

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Золото Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова(до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две бронзы: Альбина Бахиева(свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг).

Всего по итогам турнира у нашей сборной 15 медалей: 12 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Кураш

На арене ледового дворца "Алау" завершились соревновались в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Среди наших наград появились еще 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Серебро для национальной сборной завоевали: Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). Бронзу принесли: Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).

Всего за два дня трунира сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.

Мас-рестлинг

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу - национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала Ольга Душаева. Среди мужчин также бронзу Казахстану нам принес Еркебұлан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.

Көкпар

На ипподроме "Қазанат" в кокпаре сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4. Завтра наша команда встретится с кокпаристами из России.

Аударыспақ

В борьбе на лошадях золото Казахстану в весовой категории до 100 кг завоевал Сырым Ізбасаров. Также золото в категории свыше 100 кг завоевал Біржан Қосалиев. Серебро нашей национальной сборной принес Есімхан Рахматілла в весе до 90 кг.

Тоғызқұмалақ

По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.
 
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Теги:Игры кочевников

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      В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?

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