Назван новый срок окончания дисквалификации Ильи Ильина

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Назван новый срок окончания дисквалификации Ильи Ильина24.01.2018
Спорт  09:44

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Международной федерации тяжелой атлетики назвали окончательный срок дисквалификации казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте организации, специальная комиссия МФТА завершила дисциплинарные мероприятия в отношении Ильина и применила максимально возможную санкцию в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом - два года дисквалификации.

"Несмотря на то, что спортсмен нарушил антидопинговые правила на олимпиадах в Пекине и Лондоне, у МФТА не было иного выхода, кроме как рассмотреть оба эти нарушения как одно, в соответствии с действующими правилами", - отметили в организации.

Это связано с тем, что после выявления первого нарушения Ильина не уведомили об этом, поэтому и первое, и второе зафиксированные нарушения рассматриваются как одно.

"Тем не менее Илья Ильин остается дисквалифицированным в соответствии с "Тбилисским решением" до тех пор, пока не закончится срок отстранения Казахстанской федерации тяжелой атлетики, то есть до 19 октября 2018 года", - резюмировали в МФТА.

В декабре 2017 года Sports.kz сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала Ильина на два года. Срок дисквалификации начался 10 июня 2016 года.

Кроме этого, в октябре 2017 года вступила в силу годичная дисквалификация сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Напомним, в конце ноября 2016 года Международный олимпийский комитет лишил казахстанского тяжелоатлета Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества. Также были лишены золотых олимпийских медалей и дисквалифицированы на различные сроки казахстанские штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза - в отношении их решение вынесено по Лондонской олимпиаде 2012 года.
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