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НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

20.01.2022, 18:33 3731
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Национальный Олимпийский комитет РК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за которыми было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты - они давали предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор, сообщает НОК РК.
 

Через неделю сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, как и та, что мы делали на Игры в Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, тепло и стильно, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

 
Парадную коллекцию создал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

 
Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.
 

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Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине

19.01.2022, 16:53 6206
Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские спортсмены завоевали 30 лицензий в лыжных гонках, девять - во фристайле (пять - могул, четыре - акробатика), по 12 путевок - у конькобежцев и биатлонистов, в шорт-треке - девять 9 лицензий, по четыре - в горных лыжах и прыжках с трамплина, две лицензии - в лыжномм двоеборье.
 

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные - НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика", - отмечается в сообщении.

 
Полный список участников Олимпиады будут известен после 20 января.
 

Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам

18.01.2022, 16:33 8566
Асаубаева: счастлива, что завоевала первое в истории Казахстана "золото" по шахматам
Фото: instagram/committee_sport
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ – Шахматистка Бибисара Асаубаева вернулась с Чемпионата мира с первой в истории страны золотой медалью. Об этом сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Турнир был непростым. На протяжении пяти дней, трех дней рапида и двух блица, нужно было держать концентрацию. Я играла на первой доске в рапиде, выиграв последнюю партию, заняла второе место. В блице с восьмого тура лидировала. Еще до финишного этапа обеспечила себе первое место, выиграв большинство партий. Я очень счастлива принести первую в истории Казахстана золотую медаль по шахматам на взрослом чемпионате мира", - сказала девушка.

 
 

Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов

04.01.2022, 14:46 24586
Спортивный результат казахстанского офицера занесен в Книгу рекордов
Фото: Пресс-служба МО РК
КАРАГАНДА.4 ЯНВАРЯ - Спортивный результат офицера военной полиции занесен в Книгу рекордов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Офицер отдела военной полиции Карагандинского гарнизона капитан юстиции Зангар Алкенов в 2021 успешно преодолел ультрамарафон с рекордной дистанцией 320 километров. Достижение зарегистрировано в списках Казахстанского информационно-энциклопедического справочника (КИнЭС)", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

 
В ведомстве уточнили, что военнослужащий является мастером спорта Республики Казахстан по Казак куресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. 
 

Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет

02.01.2022, 18:04 30536
Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
Фото: Instagram/bibisarachess
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позиции казахстанской спортсменки Бибисары Асаубаевой улучшились после удачного выступления на чемпионате мира в Польше. Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) в возрасте до 20 лет.
 
17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе. В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла 10-е место в блице, 19-е - в рапиде, 33-е - в классических шахматах.
 
В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.
 
30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.
 

Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве

31.12.2021, 17:42 36141
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Две золотые медали на открытом чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно и без кимоно в Москве завоевал Самат Айтпанбет, сообщает inform.kz.
 
Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограмм среди обладателей коричневых поясов. В общей сложности провел шесть схваток. Соперниками были представители нескольких стран.
 
Сообщается, что в открытом чемпионате "ACBJJ World open championship GI & NO GI 2021" приняли участие джитсеры из более 10 стран мира. 
 
 

Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии

25.12.2021, 21:09 44061
ПУНА. 25 ДЕКАБРЯ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии на кортах индийского города Пуна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финале Данилина в дуэте с украинкой Валерией Страховой обыграла японок Фуна Козаки/Мисаки Мацуда со счетом 6:0, 2:6, 10:5, сообщает Olympic.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
 

Хочу поблагодарить Валерию за потрясающую неделю. Рада завершить сезон на победной ноте. Поеду домой, отдохну несколько дней, встречу Новый год в кругу семьи и дальше начну готовиться к следующему сезону. Мы с командой очень упорно работали весь год. Значит, всё делали правильно" - отметила Данилина.

 
Данный титул стал для Анны на турнирах под эгидой ITF World Tennis Tour уже девятым в нынешнем сезоне, и 23-м в карьере.
 
Кроме того, Данилина в нынешнем году выиграла свой первый титул WTA 250 в Польше. Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 75-ю строчку в женском мировом рейтинге парного разряда.
 
 

Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки

22.12.2021, 17:29 51501
Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава ведомства признала, что сокращение количества центров олимпийской подготовки с девяти до трёх было ошибкой, и заверила, что министерство исправит это упущение, сообщает sports.kz
 

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.

 
По её словам, время проходит, и появляются новые возможности, новые виды спорта, поэтому перед министерством стоит задача модернизации в спорте.
 

Мы примем ряд усовершенствований, при которых талантливый ребёнок будет идти от самого начала под руководством талантливых тренеров и будет знать, что он никогда не останется на улице. Когда он захочет, он сможет продолжать обучение в высшем учебном заведении. При определённых успехах он будет освобождаться от сдачи ЕНТ, будет в штате национальных команд", - рассказала министр.

 
Она добавила, что после выступления казахстанской сборной на прошедшей олимпиаде возникло очень много вопросов, в частности, к системе подготовки спортсменов, которая требует усовершенствования. 
 

Есть вопросы по подготовке резерва. После того как ребята подходят к национальной сборной, они проходят сразу в несколько организаций: и в центр олимпийской сборной, и в школу высшего мастерства. Получается, что целенаправленная подготовка размыта. Многие ребята, показывающие особые результаты, не могут пройти в штат сборной, потому что с 1994 года в сборной всего тысяча штатных единиц. Тогда было 60 видов спорта, но сейчас этого сверхнедостаточно. Мы поставили задачу в законодательном порядке увеличить штат до трёх тысяч единиц", - сообщила министр. 

 

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира

19.12.2021, 10:49 71216
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира
Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанец встретился на ринге с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем. Бой был запланирован на 12 раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию. Елеусинов победил единогласным решением судей. 
 
Казахстанский боксер считался явным фаворитом в этом поединке. Большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.
 
Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.
 
Данияр Елеусинов одержал уже одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Кроме того, он стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.
 

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