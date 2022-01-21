НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

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НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Позиции казахстанской спортсменки Бибисары Асаубаевой улучшились после удачного выступления на чемпионате мира в Польше. Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) в возрасте до 20 лет.

17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе. В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла 10-е место в блице, 19-е - в рапиде, 33-е - в классических шахматах.

В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.

30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.