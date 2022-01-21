НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за которыми было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты - они давали предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор, сообщает НОК РК.
Через неделю сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, как и та, что мы делали на Игры в Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, тепло и стильно, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.
Парадную коллекцию создал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.
Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.