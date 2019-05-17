Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прошел финал республиканского турнира по футболу среди школьников, передает Kazakhstan Today.

Финал самого массового республиканского турнира по футболу среди школьников "Coca-Cola Былгары Доп" прошел на стадионе "Астана Арена". В течение учебного года проводились отборочные матчи среди школьников на уровне сел, городов, областей. 17 команд сильнейших юных футболистов встретились в столице, рассказали в компании Coca-Cola Kazakhstan.

"В финале турнира встретились команды из Костанайской и Жамбылской областей. Матч закончился ничьей - 0:0. Победителя определила серия пенальти. Кубок "Coca-Cola Былгары Доп" в этом году уедет в Тараз. Многие отечественные именитые футболисты когда-то начинали с "Coca-Cola Былгары Доп". Я думаю, что сегодняшних участников турнира мы скоро увидим в составе лучших команд Премьер лиги. Дети в восторге от уровня проведения турнира. Они сегодня играли на стадионе "Астана Арена", где играют национальные сборные и проходят международные матчи. И это, конечно, вдохновляет на серьезную тренировочную работу", - отметил советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков.

Компания Coca-Cola в Казахстане совместно с Федерацией футбола РК и Национальным научно-практическим центром физической культуры при МОН РК проводит данный турнир уже 13 лет. Всего за историю турнира в нем приняли участие более 1 200 000 казахстанских школьников. В свое время в турнире участвовали нынешние звезды отечественного спорта, такие как Бауыржан Исламхан, Рауан Сариев, Сергей Хижниченко, Серикжан Мужиков, Алексей Щеткин и другие.

"Турнир "Coca-Cola Былгары Доп" для нас, организаторов, особенный. Мы стараемся создать атмосферу праздника футбола. Ежегодно во время финальных игр мы организовываем для юных футболистов специальный лагерь "Coca-Cola Былгары Доп Camp". Проводим встречи с известными футболистами, устраиваем походы по достопримечательностям нашей столицы", - рассказала директор по корпоративным и регулятивным отношениям компании CCI Kazakhstan Алима Исембаева.

Лучшим бомбардиром турнира стал Багдат Уразалиев из Алматы. Он забил 12 голов. Лучший вратарь - Нурдаулет Кожамуратов из Жамбылской области. Сильнейшим защитником признан Нуржан Жумартов, а полузащитником Арназ Казимбеков из Костаная. Лучшим нападающим стал Ерхан Каримов из Алматинской области. Алисултан Миллязов из Жамбылской области признан лучшим игроком турнира.

"Мы очень благодарны организаторам за такую возможность. Мы увидели лучших игроков со всей страны. Победа далась нам нелегко. Соперники были очень сильными. Но сегодня мы сами убедились, что всегда есть шанс на победу. Просто нужно стремиться к своей цели. Такие турниры - хороший трамплин для таких, как мы, кто мечтает связать свое будущее с футболом. Турнир "Coca-Cola Былгары Доп" помогает мне на пути к мечте", - поделился впечатлениями Алисултан Миллязов.

Стоит отметить, что турнир дважды награжден дипломами УЕФА как "самое ценное событие года по развитию массового футбола" (2006 год) и "Лучший спонсорский проект года" (2012 год).

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