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Официально объявлен следующий бой Головкина

25.11.2020 9181
Официально объявлен следующий бой Головкина
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Официально объявлен следующий бой Геннадия Головкина, передает Kazakhstan Today.
 
Стриминговый сервис DAZN официально объявил следующий бой казахстанца Геннадия Головкина. Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы, в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF, пишет Sports.kz.
 
Ранее сам Головкин анонсировал поединок в социальных сетях: "Иду к своей цели - рекордной 21-й защите чемпионских титулов. Скоро увидимся".
 
Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.
 

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