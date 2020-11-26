Официально объявлен следующий бой Головкина

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Официально объявлен следующий бой Геннадия Головкина, передает Kazakhstan Today.

Стриминговый сервис DAZN официально объявил следующий бой казахстанца Геннадия Головкина. Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы, в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF, пишет Sports.kz

Ранее сам Головкин анонсировал поединок в социальных сетях: "Иду к своей цели - рекордной 21-й защите чемпионских титулов. Скоро увидимся".

Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

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