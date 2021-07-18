Олимпийская команда Казахстана вылетела в Токио

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АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде, сообщает olympic.kz

С олимпийской базы "Акбулак" в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.

Атлеты прошли двухнедельный карантин и последние сборы в Алматы и Алматинской области. Эти дни перед Играми они провели в режиме изоляции, без прямых контактов с внешним миром.

Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике, артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов - всего 43 человека.

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