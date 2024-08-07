Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов

Фото: НОК РК

Рассказать друзьям

Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 11-й соревновательный день на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.





Состоятся предварительные раунды и 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). В них примут участие Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Предварительные заезды начнутся в 13.30, 1/4 финала в 16.50.





В соревнованиях на байдарке-двойке (500 метров (мужчины) предварительный раунд и 1/4 начнутся в 14.30 и 17.30. В них примут участие Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий.





Среди женщин предварительный раунд, 1/4 финала по гребле на каноэ-двойке начнутся в 14.00 и 16.20 соответственно. Казахстан представят Мария Бровкова и Руфина Искакова.





В утешительном раунде по легкой атлетике (110 метров с барьерами) в 13.50 примет участие Давид Ефремов.





В 00.14 начнется финал по легкой атлетике. В беге на 3000 метров с препятствиями примет участие Нора Джеруто.





В 14.07 и 21.15 состоятся предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе. В весе до 77 килограммов выступит Демеу Жадраев.





В 16.00 начнутся квалификационные соревнования по спортивному скалолазанию, в них примет участие казахстанец Амир Маймуратов.





Также в 01.02 состоятся полуфиналы в боксе среди женщин до 50 килограммов. В полуфинале казахстанка Назым Кызайбай встретится с Ву Ю из Китая.





На данный момент у Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.