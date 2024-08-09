08.08.2024, 09:22 6821
Олимпийские игры - 2024: копилка сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными медалями
Фото: НОК РК
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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр - 2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.
Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.
Добавим, что теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы.
Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх - 2024 состоится 13-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта.
В 13.00 начнется квалификация по художественной гимнастике. Казахстан представляет Эльжана Таниева.
В 13.30 Мария Бровкова примет участие в предварительном раунде по гребле на каноэ.
Также в 14.00 в современном пятиборье состоится рейтинговый раунд (фехтование). Казахстан представляет Георгий Борода-Дудочкин. В 17.30 начнется рейтинговый раунд (фехтование) среди женщин. Выступит казахстанка Елена Потапенко.
Казахстанцы Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков выступят предварительном раунде по вольной борьбе (до 57 и 86 килограммов). Начало в 14.30.
Полуфиналы по вольной борьбе начнутся в 21.15.
В 15.35, 15.46, 15.54 состоятся 1/4 финала, полуфиналы и финал по спортивному скалолазанию. Казахстан представит Амир Маймуратов.
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07.08.2024, 09:15 15491
Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.
В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.
В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).
В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.
В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.
Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).
В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).
В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.
Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.
Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
06.08.2024, 17:30 21581
Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали
Спортсмен дисквалифицирован из-за фальстарта
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Представителя команды Казахстана по легкой атлетике Давида Ефремова дисквалифицировали на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он принял участие в утешительном раунде соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Атлет стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта", - проинформировали в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в НОК, Давид Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.
Напомним, на данный момент у Казахстана четыре медали Олимпиады: золото, серебро и две бронзы.
06.08.2024, 09:13 24811
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 11-й соревновательный день на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
Состоятся предварительные раунды и 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). В них примут участие Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Предварительные заезды начнутся в 13.30, 1/4 финала в 16.50.
В соревнованиях на байдарке-двойке (500 метров (мужчины) предварительный раунд и 1/4 начнутся в 14.30 и 17.30. В них примут участие Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий.
Среди женщин предварительный раунд, 1/4 финала по гребле на каноэ-двойке начнутся в 14.00 и 16.20 соответственно. Казахстан представят Мария Бровкова и Руфина Искакова.
В утешительном раунде по легкой атлетике (110 метров с барьерами) в 13.50 примет участие Давид Ефремов.
В 00.14 начнется финал по легкой атлетике. В беге на 3000 метров с препятствиями примет участие Нора Джеруто.
В 14.07 и 21.15 состоятся предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе. В весе до 77 килограммов выступит Демеу Жадраев.
В 16.00 начнутся квалификационные соревнования по спортивному скалолазанию, в них примет участие казахстанец Амир Маймуратов.
Также в 01.02 состоятся полуфиналы в боксе среди женщин до 50 килограммов. В полуфинале казахстанка Назым Кызайбай встретится с Ву Ю из Китая.
На данный момент у Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
05.08.2024, 09:12 33736
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: olympic.kz
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Париж. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в нескольких видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В частности, в 12.00 начнутся соревнования среди смешанных команд (квалификация) по стендовой стрельбе. Казахстан представят Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. В 18.00 состоятся финальные раунды (за золото и бронзу).
В 15.50 Ольга Сафронова примет участие в утешительном раунде соревнований по легкой атлетике (200 метров (женщины). В 23.45 состоятся полуфиналы.
Кроме того, пройдут предварительные раунды и полуфиналы по греко-римской борьбе (до 60 килограммов).
Казахстан представит Айдос Султангали. Первую схватку он проведет с Жоломаном Шаршенбековым из Кыргызстана. Квалификационные раунды начнутся в 18.00, полуфиналы - в 00.00.
Предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе (до 130 килограммов) начнутся в 18.00. Казахстанец Алимхан Сыздыков проведет первую схватку против Алина Чурариу из Румынии.
Напомним, одним из самых важных моментов прошедшего соревновательного дня стала победа Нурбека Оралбая в полуфинале ОИ. Боксер в этом раунде встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка. Оралбаю оставалось не сбавлять, довести поединок до победы, так как он владел преимуществом. В итоге это ему удалось. Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль. Он победил раздельным решением судей - 3:2. В финале казахстанец встретится с Александром Хижняком с Украины.
Также в финал вышла легкоатлетка Нора Джеруто. Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями.
В активе сборной Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
04.08.2024, 16:30 41661
Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал Дополнено
Фото: instagram/olympickz
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка (...) Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Уточняется, что спортсмен победил раздельным решением судей - 3:2.
Дополнено 04.08.2024, 18.50
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай подвел итоги полуфинального боя в рамках Олимпиады - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Соперник был очень сильный. Он в первом туре выбил из соревнований Тохтарбека Танатхана из Китая. Тем не менее мои тренеры дали хорошую установку на поединок, и я полностью ее выполнил. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди финал, так что буду делать все возможное. Благодарен всем казахстанским болельщикам, которые поддерживают меня", - заявил боксер.
Ранее казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024.
04.08.2024, 15:50 42466
Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями. В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал", - проинформировали в комитете.
Сама спортсменка также прокомментировала свой выход в финал Олимпийских игр - 2024.
Это моя первая Олимпиада. И я очень рада выступать на ней, защищать честь Казахстана. Также я рада, что пробилась в финал со своим лучшим результатом в сезоне. В финале отдам всю себя полностью. У меня много ожиданий от решающего выступления", - заявила Нора Джеруто.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже.
04.08.2024, 09:05 44866
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место", - проинформировали в комитете.
Также отмечается, что гимнаста поздравил президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.
Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков", - заявил Геннадий Головкин.
Ранее казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
01.08.2024, 12:52 55796
Казахстанская триатлонистка поделилась неприятными подробностями заплыва в Сене
Фото: olympic.kz
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Париж. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина поделилась подробностями неудачно сложившихся для нее соревнований на Олимпиаде в Париже.
По информации Sports.kz, 31 июля Шабалина стартовала на Играх, однако ей пришлось сойти с дистанции во время велоэтапа. Всему виной оказался водный этап соревнований, который проходил в грязной реке Сене.
По ее словам, во время заплыва она получила несколько ударов по голове, после чего захлебнулась водой из Сены.
Судьям отслеживать драку на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа (...) Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - рассказал Шабалина.
Кроме того, по данным РБК, в финале мужского личного зачета Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире. 29-летний спортсмен финишировал девятым. После в разговоре с Daily Mail триатлонист заявил, что его стошнило десять раз.
Также еще несколько триатлонисток травмировались на велодорожке из-за скользкого дорожного покрытия в Париже. После турнира один из участников Игр подал протест.
Из-за загрязнения реки мужской турнир по триатлону на Играх состоялся на день позднее. Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что запасного плана на случай грязной воды в Сене у организаторов Олимпиады не было.
Ранее президент Франции заявил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке.
Напомним, волну негодования вызвала церемония открытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Аавторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса. Американский предприниматель Илон Маск назвал пародию на "Тайную вечерю" неуважением к христианам.
Также на параде спортсменов дикторы совершили ошибку: сборную Южной Кореи неверно объявили как команду Северной Кореи. В связи с этим в Министерстве спорта Южной Кореи сообщили, что добиваются встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовали от МОК и местного оргкомитета объяснений. В конце церемонии открытия был поднят перевернутый олимпийский флаг.
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