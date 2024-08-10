09.08.2024, 09:03 8721

Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов

В активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
Париж. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 14-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.

В 12.00 начнется квалификация по таеквондо среди мужчин до 80 килограммов. Казахстанец Батырхан Толеугали встретится с Исмаэлем Кулибали из Мали.

В 14.00 состоятся предварительные раунды по вольной борьбе до 125 килограммов. Казахстан представляет Юсуп Батырмурзаев.

В 15.40 Мария Бровкова и Руфина Искаковаид выступят в финале по гребле на каноэ.

Также в 16.00 пройдут полуфиналы по современному пятиборью. От Казахстана выступит Георгий Борода-Дудочкин.

В финале по легкой атлетике (10 000 метров) примет участие Дэйзи Джепкемей. Начало в 23.57.

На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
 
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Теги:СпортОлимпиада

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10.08.2024, 09:00 2366

Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов

В Париже стартует 15-й день соревнований
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
Париж. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 10 августа.

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 15-й соревновательный день, сообщает Olympic.kz.

В 12.30 состоится полуфинал по современному пятиборью среди женщин. Казахстан представляет Елена Потапенко.

В 14.56 Алишер Ергали выступит в предварительном раунде по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

В 19.00 состоятся предварительный раунд, полуфиналы и финал по брейкингу среди мужчин. За победу Казахстана поборется Амир Закиров.

В 20.19 Андрей Чугай примет участие в предварительном раунде по велоспорту на треке и кейрину.

На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
 
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08.08.2024, 09:22 16171

Олимпийские игры - 2024: копилка сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными медалями

Казахстанские спортсмены завоевали медали в боксе и греко-римской борьбе
Олимпийские игры - 2024: копилка сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными медалями
Фото: НОК РК
Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр - 2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.

НОК РК

Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.

НОК РК

Добавим, что теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы.

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх - 2024 состоится 13-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта.

В 13.00 начнется квалификация по художественной гимнастике. Казахстан представляет Эльжана Таниева.

В 13.30 Мария Бровкова примет участие в предварительном раунде по гребле на каноэ.

Также в 14.00 в современном пятиборье состоится рейтинговый раунд (фехтование). Казахстан представляет Георгий Борода-Дудочкин. В 17.30 начнется рейтинговый раунд (фехтование) среди женщин. Выступит казахстанка Елена Потапенко.

Казахстанцы Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков выступят предварительном раунде по вольной борьбе (до 57 и 86 килограммов). Начало в 14.30.

Полуфиналы по вольной борьбе начнутся в 21.15.

В 15.35, 15.46, 15.54 состоятся 1/4 финала, полуфиналы и финал по спортивному скалолазанию. Казахстан представит Амир Маймуратов.
 
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Теги:Олимпийские игрысеребро
07.08.2024, 09:15 24911

Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже

Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК РК
Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.

В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.

Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.

Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.

В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).

В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.

В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.

Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).

В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).

В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.

Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.

Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
 
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Теги:СпортОлимпийские игрыбронза
06.08.2024, 17:30 31001

Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали

Спортсмен дисквалифицирован из-за фальстарта
Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Представителя команды Казахстана по легкой атлетике Давида Ефремова дисквалифицировали на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Он принял участие в утешительном раунде соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Атлет стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта", -  проинформировали в пресс-службе.


Таким образом, пояснили в НОК, Давид Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.

Напомним, на данный момент у Казахстана четыре медали Олимпиады: золото, серебро и две бронзы.
 
06.08.2024, 09:13 34231

Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов

Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 11-й соревновательный день на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.

Состоятся предварительные раунды и 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). В них примут участие Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Предварительные заезды начнутся в 13.30, 1/4 финала в 16.50.

В соревнованиях на байдарке-двойке (500 метров (мужчины) предварительный раунд и 1/4 начнутся в 14.30 и 17.30. В них примут участие Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий.

Среди женщин предварительный раунд, 1/4 финала по гребле на каноэ-двойке начнутся в 14.00 и 16.20 соответственно. Казахстан представят Мария Бровкова и Руфина Искакова.

В утешительном раунде по легкой атлетике (110 метров с барьерами) в 13.50 примет участие Давид Ефремов.

В 00.14 начнется финал по легкой атлетике. В беге на 3000 метров с препятствиями примет участие Нора Джеруто.

В 14.07 и 21.15 состоятся предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе. В весе до 77 килограммов выступит Демеу Жадраев.

В 16.00 начнутся квалификационные соревнования по спортивному скалолазанию, в них примет участие казахстанец Амир Маймуратов.

Также в 01.02 состоятся полуфиналы в боксе среди женщин до 50 килограммов. В полуфинале казахстанка Назым Кызайбай встретится с Ву Ю из Китая.

На данный момент у Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
 
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Теги:СпортОлимпийские игры
05.08.2024, 09:12 43156

Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов

Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: olympic.kz
Париж. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в нескольких видах спорта, сообщает Olympic.kz.

В частности, в 12.00 начнутся соревнования среди смешанных команд (квалификация) по стендовой стрельбе. Казахстан представят Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. В 18.00 состоятся финальные раунды (за золото и бронзу).

В 15.50 Ольга Сафронова примет участие в утешительном раунде соревнований по легкой атлетике (200 метров (женщины). В 23.45 состоятся полуфиналы.

Кроме того, пройдут предварительные раунды и полуфиналы по греко-римской борьбе (до 60 килограммов).

Казахстан представит Айдос Султангали. Первую схватку он проведет с Жоломаном Шаршенбековым из Кыргызстана. Квалификационные раунды начнутся в 18.00, полуфиналы - в 00.00.

Предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе (до 130 килограммов) начнутся в 18.00. Казахстанец Алимхан Сыздыков проведет первую схватку против Алина Чурариу из Румынии.

Напомним, одним из самых важных моментов прошедшего соревновательного дня стала победа Нурбека Оралбая в полуфинале ОИ. Боксер в этом раунде встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка. Оралбаю оставалось не сбавлять, довести поединок до победы, так как он владел преимуществом. В итоге это ему удалось. Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль. Он победил раздельным решением судей - 3:2. В финале казахстанец встретится с Александром Хижняком с Украины.

Также в финал вышла легкоатлетка Нора Джеруто. Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями.

В активе сборной Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
 
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Теги:СпортОлимпийские игрыПариж
04.08.2024, 16:30 51081

Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал  Дополнено

Нурбек Оралбай поборется за золотую медаль
Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал
Фото: instagram/olympickz
Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка (...) Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль", - проинформировали в комитете.



Уточняется, что спортсмен победил раздельным решением судей - 3:2.

Дополнено 04.08.2024, 18.50

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай подвел итоги полуфинального боя в рамках Олимпиады - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Соперник был очень сильный. Он в первом туре выбил из соревнований Тохтарбека Танатхана из Китая. Тем не менее мои тренеры дали хорошую установку на поединок, и я полностью ее выполнил. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди финал, так что буду делать все возможное. Благодарен всем казахстанским болельщикам, которые поддерживают меня", - заявил боксер.


Ранее казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024.
 
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Теги:БоксРКФиналОлимпиада
04.08.2024, 15:50 51266

Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024   

Спортсменка успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями
Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями. В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал", - проинформировали в комитете.



Сама спортсменка также прокомментировала свой выход в финал Олимпийских игр - 2024.

Это моя первая Олимпиада. И я очень рада выступать на ней, защищать честь Казахстана. Также я рада, что пробилась в финал со своим лучшим результатом в сезоне. В финале отдам всю себя полностью. У меня много ожиданий от решающего выступления", - заявила Нора Джеруто.


Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже.
 
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Теги:РКОлимпиадалегкая атлетика

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