Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов

Казахстанские спортсмены завоевали медали в боксе и греко-римской борьбе

Фото: НОК РК

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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz





Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр - 2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.





НОК РК





Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.





НОК РК





Добавим, что теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы.





Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх - 2024 состоится 13-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта.





В 13.00 начнется квалификация по художественной гимнастике. Казахстан представляет Эльжана Таниева.





В 13.30 Мария Бровкова примет участие в предварительном раунде по гребле на каноэ.





Также в 14.00 в современном пятиборье состоится рейтинговый раунд (фехтование). Казахстан представляет Георгий Борода-Дудочкин. В 17.30 начнется рейтинговый раунд (фехтование) среди женщин. Выступит казахстанка Елена Потапенко.





Казахстанцы Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков выступят предварительном раунде по вольной борьбе (до 57 и 86 килограммов). Начало в 14.30.





Полуфиналы по вольной борьбе начнутся в 21.15.





В 15.35, 15.46, 15.54 состоятся 1/4 финала, полуфиналы и финал по спортивному скалолазанию. Казахстан представит Амир Маймуратов.