Олимпийские игры в Токио: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 1 августа

Фото: olympic.kz
ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии.
Расписание выступлений казахстанцев на 1 августа.
Вид спорта: греко-римская борьба, 1/8 финала. Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов) Начало: 08.00.
Вид спорта: женская борьба, 1/8 финала. Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов). Начало: 08.00.
Вид спорта: легкая атлетика, мужчины. Предварительные забеги на дистанции 400 метров. Михаил Литвин. Начало: 08.17.
Вид спорта: спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях. Милад Карими. Начало: 14.00.
Вид спорта: бокс, мужские четвертьфиналы. Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Начало: 15.18, 16.24.
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