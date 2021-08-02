Олимпийские игры в Токио: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 1 августа

Фото: olympic.kz

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. В воскресенье ожидается выступление казахстанских спортсменов в ряде дисциплин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии.

Расписание выступлений казахстанцев на 1 августа.

Вид спорта: греко-римская борьба, 1/8 финала. Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов) Начало: 08.00.

Вид спорта: женская борьба, 1/8 финала. Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов). Начало: 08.00.

Вид спорта: легкая атлетика, мужчины. Предварительные забеги на дистанции 400 метров. Михаил Литвин. Начало: 08.17.

Вид спорта: спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях. Милад Карими. Начало: 14.00.

Вид спорта: бокс, мужские четвертьфиналы. Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Начало: 15.18, 16.24.

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