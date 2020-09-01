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Определились соперники "Астаны", "Кайрата" и "Кайсара" по второму отборочному раунду Лиги Европы

31.08.2020, 18:28 5968
Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - Определились соперники "Астаны", "Кайрата" и "Кайсара" по второму отборочному раунду Лиги Европы, передает Kazakhstan Today.
 

Астана" примет черногорскую "Будучность", "Кайрат" на выезде сыграет с победителем пары "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина), а "Кайсар" дома встретится с кипрским АПОЭЛом. Все матчи пройдут 17 сентября, сообщает Sports.kz.

 

Астана" попала во второй раунд Лиги Европы, вылетев в первом из Лиге чемпионов - от белорусского "Динамо-Брест" (3:6). "Кайрат" же в первом раунде ЛЕ разгромил армянский "Ноа" (4:1). Для "Кайсара" это будет первая игра в еврокубках - он начнет выступление сразу со второго раунда, поскольку стал обладателем Кубка Казахстана.

 

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