Оргкомитет чемпионата мира по горнолыжному спорту из-за коронавируса попросил о переносе соревнований на 2022 год

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Организационный комитет чемпионата мира по горнолыжному спорту в Кортина д'Ампеццо в 2021 году попросили перенести соревнования на 2022 год из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) и Организационный комитет обратились к FIS (Международная федерация лыжного спорта) с просьбой перенести свое главное событие на год.





Совет FIS обсудил это предложение сегодня на заседании в режиме онлайн, однако окончательное решение еще не принято. FIS заявила, что все стороны, включая Infront , который обладает правами СМИ, договорились рассмотреть ситуацию 1 июля. В настоящее время чемпионат мира планируется провести с 9 по 21 февраля 2021 года, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.





Отмечается, что Кортина д'Ампеццо уже пострадала от коронавирусного кризиса, так как до его отмены финал Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2019-2020 годов должен был пройти на курорте. По словам организаторов, эта отмена не дала им возможность адекватно протестировать инфраструктуру и операционные планы курорта, а также привела к серьезным финансовым последствиям. FISI отмечает, что перенос проведения чемпионата мира не только дал бы больше времени для планирования действий в непредвиденных обстоятельствах, но и снизил бы риск отмены.





Скорее всего, это повлияет на календарь сезона 2021-2022 годов, в частности, на финалы в Куршевеле и Мерибеле в конце сезона. Французские курорты также примут участие в чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года. Если чемпионат мира будет проведен в марте 2022 года, то это будет всего через месяц после зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года.

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