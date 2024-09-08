07.09.2024, 09:00 10281

По итогам девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана семь медалей

По итогам девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана семь медалей
Фото: МТС РК
Париж. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Парадзюдо

Выступая в категории J1 в весовой категории 73 кг, Ерали Шамей стал серебряным призером Парижской Паралимпиады, уступив в финальной схватке румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.

В матче за третье место Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль, пополнив копилку сборной страны.

Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Спортсменка уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани - серебряному призеру прошлой Паралимпиады.

Параплавание

Зульфия Габидуллина завершила свое выступление на Паралимпийских играх на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S4), заняв 7- е место с результатом 43.75 секунды.

В категории S5 мужские соревнования на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и занял 7-е место.

Параканоэ

Жаныл Балтабаева выступила в категории VL3 на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1: 04.72.

Бибарыс Метатай вышел в полуфинал в категории KL2 на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.
 
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Теги:паралимпийцымедали

новости по теме

08.09.2024, 11:35 601

Казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20  

Ризабек Айтмухан стал лучшим в весе до 97 килограммов
Казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20
Фото: НОК
Мадрид. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Испании, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Ризабек стал лучшим в весе до 97 килограммов, уверенно выиграв все схватки. В финале он боролся против Хетага Карсанова. И уже в самом начале захватил преимущество. В итоге наш спортсмен выиграл досрочно - 10-0", - проинформировали в пресс-службе.



В НОК отметили, что в прошлом году Айтмухан завоевал золото на взрослом чемпионате мира. Тогда он выиграл в категории до 92 килограммов.

Ранее казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе.
 
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Теги:РКБорьбаПобеда
08.09.2024, 09:10 2066

Сборная Казахстана завершила Паралимпийские игры с девятью медалями

Золото завоевали Давид Дегтярев и Акмарал Науатбек
Сборная Казахстана завершила Паралимпийские игры с девятью медалями
Фото: gov.kz
Париж. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Республики Казахстан завершила Паралимпийские игры в Париже с девятью медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В активе сборной Казахстана девять наград. Золото завоевали Давид Дегтярев, Акмарал Науатбек. Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов, дзюдоист Ергали Шамей, пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова и Зарина Райфова показали третий результат", - проинформировали в комитете.


Ранее парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков завоевал бронзовую медаль в весе свыше 90 килограммов.
 
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Теги:РКмедальДзюдо
07.09.2024, 09:14 9596

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии

В группе 3-го дивизиона В Лиги наций завершились матчи первого тура
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии
Фото: kff.kz
Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова и дома смогла добиться сенсационной ничьей с командой Норвегии - 0:0, сообщает Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов;

Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанд, Серлот.

Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.

Кроме того, второй матч группы, в котором встречались сборные Словении и Австрии, также завершился вничью - 1:1. У словенцев забил Беньямин Шешко (16-я минута, с пенальти), а у австрийцев отличился Конрад Лаймер (28-я).

Таким образом, после первого тура все четыре команды имеют по одному очку. Австрия и Словения формально делят первое место, поскольку их ничьи оказались результативными, а Казахстан и Норвегия расположились на третьем и четвертом местах турнирной таблицы.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Словении девятого сентября в Любляне.
 
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Теги:Футбол
06.09.2024, 20:36 14006

Казахстанец стал серебряным призером Паралимпиады

Дзюдоист Ергали Шамей дошел до финала в весе до 73 кг
Казахстанец стал серебряным призером Паралимпиады
Фото: Olympic.kz
Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Еркебулан Шамей завершил выступление на Паралимпийских играх-2024 с серебряной медалью, сообщает пресс-служба Olympic.kz.

Он показала второй результат в парадзюдо. Шамей дошел до финала в весе до 73 кг (категория J1).

В решающей схватке ему противостоял Флорин-Александру Болога из Румынии. Победу в противостоянии праздновал оппонент. Шамей завершил выступление с серебром.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь семь наград. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) и Даяна Федосова (парадзюдо) показали третий результат.
 
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Теги:паралимпийцыказахстанецмедаль
06.09.2024, 19:42 14886

Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады-2024

Даяна Федосова стала третьей в весе до 57 кг
Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады-2024
Фото: Olympic.kz
Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Даяна Федосовова, выступающая в парадзюдо, стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Olympic.kz.

Она стала третьей в весе до 57 кг (категория J2). В схватке за бронзовую награду Даяна оказалась сильнее Донду Есилюрт из Турции.

На сегодня у Казахстана шесть медалей. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) показал третий результат.
 
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Теги:медальДзюдопаралимпийцы
06.09.2024, 08:22 18101

Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже

Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже
Фото: МТС РК
Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская парадзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр.

Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" - написал президент на своей социальной странице Х.


Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.

Кроме того, вчера Нурдаулет Жумагали выиграл серебро в соревнованиях по параплаванию. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.

Также вчера казахстанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по парапауэрлифтингу. Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.

Амир Муратбеков выступил в финале по параплаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.

Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.

 
05.09.2024, 08:57 23931

Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева

Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщила пресс-служба Акорды.

Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.


Напомним, Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место.

По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
 
05.09.2024, 08:30 24591

Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями

Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу
Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями
Фото: Минтуризма и спорта РК
Париж. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам седьмого дня соревнований казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на XVII летних Паралимпийских играх.

Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место. Дастан Мукашбеков завоевал бронзу в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх. Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", - сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.


Минтуризма и спорта РК

Минтуризма и спорта РК

По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

 
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