20.12.2024, 14:12 6001
Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики
Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта
Фото: Акорда
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда.
Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.
В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.
Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.
В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
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14.12.2024, 11:05 28316
Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу
Фото: НОК РК
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира - 2027 по боксу в Астане, сообщает НОК РК.
Турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр - 2028 в Лос-Анджелесе (США).
Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.
Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", - сказал президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.
Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошел ЧМ-2013 среди мужчин.
13.12.2024, 08:27 33071
Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3
Фото: Instagram/fca.astana
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций со счетом 1:3, передает корреспондент агентства.
Голы забили: Марк Гию 14 (0:1), Марк Гию 19 (0:2), Ренату Вейга 39 (0:3), Марин Томасов 45 (1:3).
20 декабря "Астана" на выезде сыграет с кипрским АПОЭЛом.
Как сообщалось ранее, от должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы.
11.12.2024, 16:49 41701
Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана
Фото: Минтуризма РК
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гаджи Гаджиев назначен президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
На отчетной конференции Федерации тяжелой атлетики РК ее глава Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост главы федерации.
Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.
Ранее олимпийская чемпионка РК Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.
11.12.2024, 11:10 43496
Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана
Фото: olympic.kz
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сменила объявившего о досрочном прекращении своих полномочий Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Даниал Ахметов, возглавлявший федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", - отметил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в ходе итогового заседания федерации за 2024 год.
Также министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.
Ранее Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране.
10.12.2024, 16:14 46911
Пять золотых медалей завоевали казахстанские спортсменки на чемпионате Азии по боксу
Фото: Sports.kz
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На финальных боях на чемпионате Азии по боксу в Таиланде казахстанки завоевали пять золотых и пять бронзовых медалей, сообщает Sports.kz.
Представительницы сборной Казахстана на чемпионате Азии по боксу смогли завоевать десять медалей - пять бронзовых и столько же золотых.
Золото ЧА-2024 по боксу Казахстану принесли: Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).
Бронза досталась Айгерим Саттыбаевой (48 кг), Жазире Уракбаевой (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милане Сафроновой (66 кг) и Диане Магауяевой (75 кг).
Отмечается, что в копилке казахстанских боксерш нет ни одного серебра первенства, так как все пять спортсменок, вышедшие в финалы, добились побед.
17.11.2024, 14:16 117141
Казахстанский конькобежец завоевал золото чемпионата четырех континентов
Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт
Фото: НОК РК
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония), сообщает Olympic.kz.
Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт. Финишное время Щиголева - 8:22.05.
Второе место занял Дэвид Да Ру (Канада) - 8:22.12. Замкнул тройку лучших канадец Хэйден Майер - 8:22.77.
Добавим, что также в активе нашей сборной серебро и бронза.
Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.
15.11.2024, 17:40 123896
Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса
С момента ее назначения на должность никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса в связи с ее задержанием и проведением расследования, сообщает пресс-служба федерации.
Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании федерации", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились.
Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие паранастольного тенниса и наших спортсменов", - заверили в федерации.
Напомним, вчера стало известно, что Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. По данным АФМ, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
14.11.2024, 12:10 126851
Родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Минтуризма и спорта
Фото: gov.kz
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта из-за правил присвоения спортивных разрядов и званий, в которых вообще не упомянута спортивная акробатика.
Как сообщает "Первый канал "Евразия", родители уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. Документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий. Многие уже именитые чемпионы теперь хотят оставить спорт, которому посвятили жизнь.
По общим правилам, если смотреть квалификационные требования, первый юношеский разряд мы можем присвоить за восемь побед. Что значит восемь побед? Значит, ребенок должен заниматься пять лет, чтобы выполнить первый юношеский разряд? Это неправильно", - заявила старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова.
Как отмечают сами спортсмены, получить звание мастера спорта в художественной гимнастике теперь тоже практически невозможно. Звание дают только по итогам победы в чемпионате республики, а любые другие состязания - не в счет.
Это очень обидно. Наверное, такая злоба есть, именно спортивная. То, что мы получали медали, мы были призерами, мы даже выиграли Кубок Республики Казахстан. Но при этих званиях мы не получили мастера спорта", - сообщила художественная гимнастика Доминика Бухинская.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Мы сами инициировали этот приказ, проанализировали это, даже не федерации поднимали этот вопрос. Как уполномоченный орган я вам еще раз скажу, что я сам заинтересован и буду работать, чтобы эти звания объективно присваивались", - заверил министр.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?