Призер Азиады-2018 Кирилл Казанцев дисквалифицирован за допинг

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Обладатель бронзы Азиатских игр 2018 года Кирилл Казанцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, передает Kazakhstan Today.

На сайте Национального антидопингового центра Казахстана опубликован обновленный список спортсменов, которые были дисквалифицированы за наличие в анализах запрещенных субстанций. Согласно списку, запрещенные субстанции были обнаружены в анализе маунтинбайкера Кирилла Казанцева, сообщает Olympic.kz

В пробе, взятой во вне соревновательный период, был обнаружен запрещенный препарат - эритропоэтин. Дисквалификация спортсмена составит четыре года с 23 декабря 2019 по 23 декабря 2023 года.

На своей странице Instagram гонщик до оглашения официальных итогов расследования озвучил, что завершил спортивную карьеру.

Кирилл Казанцев является мастером спорта по маунтинбайку. Также Казанцев - бронзовый призер Азиатских игр 2018 года в Индонезии. В активе казахстанца одна бронзовая и две серебряные медали чемпионатов Азии. В 2016 и 2017 году Казанцев признавался лучшим майнтинбайкером Казахстана.

Эритропоэтин (ЭПО) - это гормон и лекарство, которое помогает бороться с многочисленными заболеваниями. В качестве допинга он стал массово применяться с 1990 года. Однако препарат имеет многочисленные побочные эффекты и осложнения, вплоть до летального исхода. Злоупотребление приводило к тому, что спортсмен погибал на тренировках, во сне. Со временем риски снизились из-за появления различных модификаций.

ВАДА внедрила "паспорт спортсмена", что привело к снижению использования ЭПО. На это создатели допинга ответили новыми видами препарата, который практически не оставляет следов. Использование ЭПО ведет к повышению работоспособности организма на время приема. Спортсмен может выполнять огромный объем работы, что во время турнира и тренировок приводит к преимуществу. Иными словами, он повышает количество гемоглобина в крови, таким образом, кровь может переносить больше кислорода в организме, благодаря чему улучшается выносливость.

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