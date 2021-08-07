Пятнадцатый день Олимпиады: казахстанцы сохранили шансы на несколько медалей

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ТОКИО. 6 АВГУСТА - Казахстанские спортсмены 6 августа выступили в семи видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Завершились четвертьфинальные заплывы в гребле на каноэ-двойках среди женщин на дистанции 500 метров. Маргарита Торлопова и Светлана Усова выступали в первом заезде. По итогам соревнований, казахстанки финишировали с четвертым результатом показав время 2.06.0179. Этот результат позволил дуэту пробиться в финал В, где они будут бороться за 11-е - 14-е места, сообщает НОК РК

Стартовали соревнования по женской борьбе в весовой категории до 50 килограммов. Казахстан в этой весовой категории представила Валентина Исламова. Первый свой поединок Исламова провела против представительницы Эквадора Лусии Ямили Йепес Гусмани. По итогам 1/8 финала Валентина уступила сопернице со счетом 6:9. Шансы на медаль у Валентины сохраняются. В случае выхода в финал Гусмани казахстанка выступит в утешительном раунде.

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ниязбеков квалифицировался в утешительный раунд Олимпийских игр. Это стало возможным после того, как в полуфинале категории до 65 килограммов Хаджи Алиев (Азербайджан) выиграл со счетом 11:5 у Баджранга Пунию из Индии. Алиев в 1/4 финала оказался сильнее Ниязбекова. Согласно правилам, те, кто уступил финалисту, могут поспорить за третье место, выступив в утешительном раунде. В случае победы в этом круге Даулет будет биться за "бронзу".

Казахстанский вольник Алишер Ергали провел второй поединок в рамках олимпийского турнира. Во втором поединке Ергали противостоял представитель Турции Сулейман Карадениз. Поединок завершился со счетом 7:8. Шанс на медаль у Ергали еще есть. Если представитель Турции выйдет в финал, то Алишер сможет побороться в утешительном поединке.

Сегодня за "бронзу" бился вольник Данияр Кайсанов. Его соперником был Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Встреча завершилась раньше истечения времени. Соперник оказался сильнее, счет - 13:2.

Стартовал второй день соревнований по каратэ. От Казахстана в весовой категории до 75 килограммов выступил Нурканат Ажиканов. Согласно жребию, Ажиканов попал в группу В. Его соперниками были бойцы кумите Цунэари Яхиро (Австралия), Ноа Битщ (Германия), Луиджи Буса (Италия) и Рафаэль Агаев (Азербайджан). К сожалению, пройти дальше не удалось. Нурканат в группе занял 4-е место.

Завершились соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди женщин. Казахстанская команды была представлена Айман Ратовой. Легкоатлетка по итогам своего выступления заняла 42-е место.

В рамках соревнований по художественной гимнастике состоялась квалификация в индивидуальном зачете. Казахстан в этом виде программы представлен Алиной Адилхановой. В сумме спортсменка набрала 83.800 балла. Однако для выхода в финал данного результата не хватило. Адилханова смогла занять только 21-е место.

Завершились соревнования по современному пятиборью среди женщин. Среди участниц Игр значилась казахстанка Елена Потапенко. Спортсменка набрала 1322 очка, что принесло ей 13-е место среди 36 атлеток.

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