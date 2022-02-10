Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 9 ФЕВРАЛЯ - В пятый день зимних Олимпийских игр в Пекине Казахстан был представлен в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 февраля, на Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. 18-летняя казахстанская спортсменка Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша, сообщает Olympic.kz.

Также определился победитель в лыжном двоеборье. Им стал немец Винченц Гайгер. Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Он занял 41 место из 44.





Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша не смог квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2022. В своем забеге он совершил падение, после чего судейская бригада дала ему пенальти.

Стартовали женские забеги на 1000 метров по шорт-треку. Казахстан представляла Ольга Тихонова. Спортсменка совершила падение из-за контакта с соперницей, которой в итоге дали пенальти. Тихонова финишировала третьей со временем 1 56 438. Впереди у казахстанки соревнования на дистанции 1500 метров, которые состоятся 16 февраля.

Состоялся финальный забег на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Казахстанец Адиль Галиахметов занял восьмое место. В решающем забеге Галиахметов бился с целой плеядой звезд мирового шорт-трека. Всего на старт вышли десять спортсменов. Казахстанец сумел провести конкурентный забег, финишировав восьмым.