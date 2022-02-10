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Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым

09.02.2022, 19:38 6061
Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 9 ФЕВРАЛЯ - В пятый день зимних Олимпийских игр в Пекине Казахстан был представлен в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
9 февраля, на Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. 18-летняя казахстанская спортсменка Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша, сообщает Olympic.kz.
 
Также определился победитель в лыжном двоеборье. Им стал немец Винченц Гайгер. Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Он занял 41 место из 44. 

Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша не смог квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2022. В своем забеге он совершил падение, после чего судейская бригада дала ему пенальти.
 
Стартовали женские забеги на 1000 метров по шорт-треку. Казахстан представляла Ольга Тихонова. Спортсменка совершила падение из-за контакта с соперницей, которой в итоге дали пенальти. Тихонова финишировала третьей со временем 1 56 438. Впереди у казахстанки соревнования на дистанции 1500 метров, которые состоятся 16 февраля.
 
Состоялся финальный забег на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Казахстанец Адиль Галиахметов занял восьмое место. В решающем забеге Галиахметов бился с целой плеядой звезд мирового шорт-трека. Всего на старт вышли десять спортсменов. Казахстанец сумел провести конкурентный забег, финишировав восьмым. 
 

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Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля

10.02.2022, 09:07 2911
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля
Фото: НОК olympic.kz
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом женскую сборную Казахстана представят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Прямая трансляция начнется в 12.50 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
 
Во фристайле (акробатика) пройдут соревнования смешанных команд. Казахстан представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. Прямая трансляция первого финала начнется в 16.55 - посмотреть ее можно будет на телеканале Qazsport. Второй финал, где уже непосредственно развернется борьба за медали, начнется в 17.50.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 

 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 9 февраля

09.02.2022, 10:35 8856
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 9 февраля
Фото: gazeta.ru
ПЕКИН. 9 ФЕРАЛЯ - В среду, 9 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В слаломе у женщин выступит горнолыжница Александра Троицкая: в 08.15 по времени Нур-Султана она проведет первую попытку, в 11.45 - вторую (финальную). Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
 
В лыжном двоеборье у мужчин Казахстан представит Чингиз Ракпаров: в 14.00 - нормальный трамплин, в 17.00 - гонка на 10 километров. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Хабар". 
 
В шорт-треке у мужчин в забеге на 1500 метров выступят Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Четвертьфинальный забег начнется в 17.00, а если спортсменам удастся пройти дальше, они выступят в полуфинале в 18.29 и финале в 19.13. Прямая трансляция на телеканале Qazsport. 
 
В шорт-треке у женщин в забеге на дистанции 1000 метров в квалификации выступит Ольга Тихонова. Прямая трансляция начнется в 17.44 и также будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

Напомним, 8 февраля казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте.
 

Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала

08.02.2022, 20:47 12701
Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте. Величко финишировал на 62 месте. Пухкало показал 66 результат, сообщает Olympic.kz
 
Напомним, по итогам отборочного раунда в 1/4 финала выходили 30 сильнейших лыжников.
 
8 февраля завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. В этом виде программы выступили два казахстанца. На старт вышли Владислав Киреев и Александр Мухин.
 
Киреев не допустил ни одного промаха, финишировав на 25 месте. Мухин не закрыл четыре мишени. Он в итоге стал 52.
 
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал Антон Смольский из Беларуси. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе.
 
Также 8 февраля определился победитель мужских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Им стал Кьелд Нёйс из Нидерландов, установивший также олимпийский рекорд. Он стал трехкратным победителем Игр. Второе место занял Томас Крол (Нидерланды). Ким Мин Сеок из Южной Японии приобрел бронзовую медаль. 
 
Казахстанец Дмитрий Морозов показал 18 результат, финишировав в 20 лучших.
 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 8 февраля

08.02.2022, 09:49 16911
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 8 февраля
Фото: akorda.kz
ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять спортсменов из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 13.50 по времени Нур-Султана начнется квалификация в лыжных гонках у женщин в спринте свободным стилем. Сборную Казахстана представят Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, сообщает Sports.kz.
 
Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар". Если лыжницы сумеют пройти дальше, они примут участие в четвертьфинале в 16.30. Полуфинал запланирован на 17.25, финал - на 17.47.
 
В 14.20 на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция биатлона: в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
 
В 14.50 начнется квалификация в лыжных гонках у мужчин в спринте свободным стилем. Прямую трансляцию организует телеканал "Хабар". От Казахстана выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Если они пройдут дальше, то выступят и в четвертьфинале, который стартует в 16.55. Полуфинал запланирован на 17.35, финал - на 18.00.
 
В конькобежном спорте у мужчин в финальном забеге на дистанции 1500 метров выступит Дмитрий Морозов. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.25 по времени Нур-Султана. 
 

Третий день Олимпиады: казахстанцы бились за медали в двух видах спорта

07.02.2022, 19:14 21831
Третий день Олимпиады: казахстанцы бились за медали в двух видах спорта
Фото: Владислав Семенов и Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 7 ФЕВРАЛЯ - 7 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Казахстана провела еще один соревновательный день. Он был не таким насыщенным, как предыдущее. Однако не был лишен интриги и интересных моментов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанцы бились за медали в двух видах спорта: биатлоне и конькобежном спорте. И в каждом из них на старт вышли лидеры сборной, сообщает Olympic.kz.
 
Конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, выводившая Казахстана на параде атлетов во время открытия Игр-2022, попытались подняться на пьедестал на дистанции 1500 метров. Борьба в этом виде программы была крайне конкурентной - стартовый лист насчитывал всех фаворитов и главных героев последних сезонов.
 
Результаты оказались очень плотные. Судьбу наград решали сотые доли секунды. Однако нашим спортсменкам не удалось закрепиться в десятке лучших. Лучшее время принадлежит Морозовой, которая преодолела 1500 метров за 1:56.85. В итоговом протоколе она разместилась на 14-м месте из 30.
 
Айдова на финише показала 1:59.01, закрепив за собой 18-е место. Победу же одержала Ирен Вюст из Нидерландов. Она выиграла золотую медаль с олимпийским рекордом. Он теперь равен 1:53.28.
 
Прекрасную точность стрельбы в биатлоне показала Галина Вишневская-Шепоренко. В рамках индивидуальной гонки на четырех огневых рубежах она допустила только один промах, который автоматически добавил к ее финишному времени одну штрафную минуту. 
 
В текущем сезоне биатлонистка отлично себя показывает в стрельбе. И если она сможет поднять скорость прохождения дистанции, то вполне сможет показать конкурентную борьбу за высокие места в других дисциплинах. Например, в гонке преследования, куда она отобралась после сегодняшнего старта.
 
Вишневская-Шепоренко финишировала в индивидуальной гонке на 44-м месте из 86-ти. Это автоматически ее сделало участницей упомянутой выше дисциплины. Туда, напомним, проходили 60 сильнейших биатлонисток по итогам сегодняшней гонки. Ждем от спортсменки дальнейших успехов.
 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 7 февраля

07.02.2022, 09:15 26466
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 7 февраля
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 7 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 7 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине всего в двух видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В конькобежном спорте у женщин пройдет финальный забег на дистанции 1500 метров - от сборной Казахстана выступят Екатерина Айдова и Надежда Морозова, сообщает Sports.kz
 
Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 14.25 по времени Нур-Султана. 

В 14.50 стартует индивидуальная гонка на 15 километров в биатлоне у женщин - Казахстан представит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Пока из всех выступивших атлетов самое высокое место заняли шорт-трекисты - в смешанной командной эстафете они показали пятый результат. Стоит добавить, что за пятое место спортсменам предусмотрены призовые в размере 10 000 долларов каждому. 

Вчера на Олимпийских играх состоялся второй финал соревнований по фристайлу-могул. В нем приняла участие лидер команды Казахстана Юлия Галышева. К сожалению, спортсменка допустила ошибку во время прохождения трассы, из-за чего итогового количества баллов не хватило для выхода в главный финал. Она набрала 49,74 - Галышева завершила ОИ-2022 на 11-м месте, сообщили в НОК РК.
 

Галышева осталась на Олимпиаде без медали

06.02.2022, 19:38 34531
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Лидер сборной Казахстана по могулу Юлия Галышева осталась без медали Олимпиады-2022 в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
29-летняя казахстанская пропустила первую квалификацию, а во второй стала девятой (69.21 очков). В первом финале Галышева смогла набрать 74.97 очка и стала седьмой. Во втором финале Галышева не смогла пройти дистанцию чисто, она не выполнила второй прыжок. Галышева заняла одиннадцатое место из двенадцати возможных во втором финале.
 
Перед выходом Галышевой канадская спортсменка не смогла пройти трассу, упав после первого прыжка. Возможно, поврежденная трасса и стала причиной плохого проката Галышевой.
 
Накануне лидер мужской сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхард также не смог выйти в третий финал, заняв восьмое место.
 

Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

06.02.2022, 17:35 36201
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская спортсменка Юлия Галышева прошла в финал на зимней Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершился квалификационный отбор в финальную часть соревнований Олимпиады по могулу. По его итогам Галышева с девятго места врывается в финал с результатом 69.21.
 
Казахстанские фристайлистки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур завершили соревнования в этой дисциплине: для попадания в финал им было необходимо попасть в десятку лучших во второй квалификации.
 
Финальная часть соревнований в могуле пройдет в 19.30 по времени Пекина.
 
В списке основных фаворитов в женском могуле - французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японка Анри Кавамура и австралийка Джакара Энтони.
 

Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин", - заявили в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS).


 

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