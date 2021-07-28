Пятый олимпийский день не принес медалей в копилку сборной РК

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ТОКИО. 27 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио выступали в семи видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

День выдался не самым удачным для казахстанской сборной, сообщает НОК

Казахстанская спортсменка Жансель Дениз завершила выступление в соревнованиях по таеквондо. У Жансель была возможность побороться за бронзовую медаль при условии того, что её оппонентка сможет пройти в финал. Но Уолкден уступила на последних секундах полуфинальной схватки с представительницей Южной Кореи Ли Да-бин. Счёт составил 25:24 в пользу кореянки. Таким образом, казахстанка Жансель Дениз не выступит в поединках за "бронзу" турнира. Руслан Жапаров, выступающий в весе свыше 80 килограммов, во втором круге встречался с бронзовым призёром чемпионата мира, чемпионом Азии корейцем Кё Дон Ином. Встреча завершилась со счётом 10:2 в пользу корейского атлета. Жапаров мог попасть в утешительный раунд и продолжить борьбу за "бронзу" турнира, при условии того, что кореец попадёт в финал. В полуфинальном поединке Ин Кё Дон уступил сопернику из Северной Македонии Деяну Георгиевски со счетом 12:6. Таким образом, Руслан Жапаров не попал в утешительный раунд.

Команда Казахстана по водному поло во втором матче группового этапа проиграла команде Сербии со счетом 19:5.

Казахстанский боксёр Аблайхан Жусупов потерпел поражение в первом круге турнира. Соперником Жусупова в весовой категории до 69 кг был Деланте Джонсон из США. Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу соперника казахстанского боксера.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч в рамках второго круга Олимпийских игр. Его соперником выступил Илья Ивашка из Беларуси. Матч продлился три сета. В первом сильнее оказался казахстанец - 7:6. Затем соперник смог отыграться - 6:3. В решающем сете Кукушкин отдал три гейма. Однако сумел вернуться в игру, отыграв два сета. Но усилий для итоговой победы не хватило. Соперник выиграл - 7:6, 3:6, 3:6.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал. В 1/8 финала ей противостояла хорватка Донна Векич. Матч между спортсменками продлился два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6, 6:4. За выход в полуфинал она будет биться с испанкой Гарбинье Мугурусой. Игра пройдет 28 июля.

Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр. В 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом. Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун. Судья в итоге остановил встречу.

Также 27 июля состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 метров брассом. В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил в пятом заплыве. Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Его результат составил 2.08.99. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет 28 июля.

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