Реванш Головкина и Альвареса состоится 5 мая 2018 года

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая, сообщает BoxingScene. Подробная информация о месте проведения поединка будет обнародована в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нём была зафиксирована ничья. С того момента команды боксёров приступили к переговорам о реванше. Ожидается, что победитель этого противостояния встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом и таким образом получит возможность стать абсолютным чемпионом в среднем весе, пишет championat.com

"Я готов снова сразиться с Альваресом, и я рад, что этот бой состоится. Это поединок, которого хочет мир. Это тот бокс, который я заслуживаю. Я был не согласен с некоторыми судейскими решениями в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений. Я уйду с ринга в качестве чемпиона мира в среднем весе", - отметил Головкин.

Просмотров: 4165