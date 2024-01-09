08.01.2024, 11:22 4751
Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Австралии
Фото: пресс-служба ФТК
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Канберра. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Брисбене.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение после триумфального выступления на турнире в Брисбене, поднявшись с четвертого места на третье", - сообщает prosports.kz.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю. Первую позицию за собой сохранила полька Ига Швентек, а вторую - белоруска Арина Соболенко.
Напомним, ранее Елена Рыбакина победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко в финале турнира в Брисбене и завоевала шестой титул WTA в карьере.
Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия).
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07.01.2024, 13:20 8756
Рыбакина выиграла первый титул в сезоне
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере, сообщает Sports.kz.
Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия). Таким образом, после победы в Брисбене у Рыбакиной стало шесть титулов WTA.
24.12.2023, 10:49 37966
13-летний подросток из Актау стал чемпионом Азии по шахматам
Чемпионат собрал 630 спортсменов из 40 стран
Фото: lada.kz
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Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Абсолютный чемпион Казахстана по шахматам 13-летний Эдгар Мамедов завоевал золото на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике, сообщает "Лада".
Чемпионат Asian Youth Rapid Chess Championships 2023 прошел с 12 по 22 декабря в ОАЭ в возрастной категории до 14 лет. Участниками стали 630 спортсменов из 40 стран.
В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров Эдгар Мамедов уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды. Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.
В борьбе за золото он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.
14.12.2023, 20:48 65201
Токаев приехал поддержать национальную сборную по футзалу
Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства приехал поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов.
Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу.
21.11.2023, 08:15 132376
Сборная Казахстана проиграла Словении в отборочном турнире Евро-2024
Фото: Sports.kz
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Sports.kz.
В заключительном матче казахстанские футболисты в гостях проиграли сборной Словении - 1:2. Такой результат не позволил подопечным Магомеда Адиева попасть на Евро-2024 через отбор - казахстанцев устраивала только победа. В итоге сборная Казахстана заняла четвертое место в турнирной таблице группы Н, набрав 18 очков. Путевки на континентальное первенство получили сборные Дании и Словении.
Впрочем, у сборной Казахстана еще будет шанс побороться за выход на Евро-2024: для этого подопечным Магомеда Адиева нужно успешно выступить в плей-офф Лиги наций в дивизионе С. В полуфинале Казахстан сыграет со сборной Греции, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург.
Напомним, в нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана одержала шесть побед и потерпела четыре поражения.
18.11.2023, 09:10 151141
Сборная Казахстана по футболу одержала убедительную победу над Сан-Марино
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана одержала убедительную победу над командой Сан-Марино в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу в Астане, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
В первом тайме счет открыл Ислам Чесноков. Затем он же забил второй мяч в ворота противника. На 60-й минуте казахстанцы пропустили мяч от команды Сан-Марино, который в ворота отправил Симоне Франчози. И наконец третий гол в серии пенальти забил Абат Аймбетов. Таким образом, казахстанская команда выиграла со счетом 3:1.
Поддержать казахстанскую сборную в матче против Сан-Марино пришел глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры: народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва, заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.
Сейчас у Казахстана 18 очков, он на третьем месте в группе H. Шансы на выход в финальную стадию Евро-2024 остаются, и в ночь с понедельника на вторник Казахстан проведет заключительный матч отбора в гостях против Словении.
17.11.2023, 21:12 153976
Глава государства будет присутствовать на матче Казахстан - Сан-Марино
Встреча проходит в рамках квалификации Евро-2024
Фото: Акорда
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, сообщает пресс-служба Акорды.
Встреча проходит в рамках квалификации Евро-2024.
Вместе с главой государства национальную сборную поддерживают именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры. Среди них народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.
Перед очной встречей сборная Казахстана имеет в активе 15 очков после восьми игр; у сборной Сан-Марино очков пока нет. Как сообщает sports.kz, в последнем матче отбора Евро-2024 подопечные Магомеда Адиева на выезде одержали победу над сборной Финляндии (2:1), а сборная Сан-Марино на своем поле потерпела поражение от команды Дании (1:2).
13.11.2023, 10:19 169951
Казахстанка стала чемпионкой мира по самбо
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ереван. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении Ереване, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Казахстанка Арайлым Абенова стала чемпионкой мира по самбо. В финале весовой категории свыше 80 килограммов она со счетом 6:0 победила Жанару Кусанову из России.
По итогам соревнований наши соотечественники заняли 3-е место в общем зачете. В следующем году чемпионат мира пройдет в Астане.
В Минтуризма и спорта рассказали о ярких победах казахстанских спортсменов на прошлой неделе.
Каратэ
Казахстанские каратисты успешно выступили на XXI чемпионате Азии по каратэ WKF среди молодежи и юниоров, а также на I открытом первенстве Азии среди взрослых в Алматы. В соревнованиях среди молодежи и юниоров спортсмены Казахстана заняли второе место в общекомандном зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями, взрослые каратисты принесли в копилку сборной 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград.
Стрельба из лука
На чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангкоке (Таиланд) наши соотечественники завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Кроме того, мужская сборная Казахстана получила лицензию на парижскую Олимпиаду. Это 13-я путевка, завоеванная спортсменами из Казахстана.
Фигурное катание
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал бронзовым призером Гран-при в китайском городе Чунцине. Наш соотечественник, участвовавший в одиночном разряде среди мужчин, по итогам двух программ набрал 264.46 очка и занял третье место на пьедестале.
Шорт-трек
Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов в канадском городе Лавале. В соревнованиях на 3000 метров женская сборная страны (Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбосынова и Ольга Тихонова) финишировала третьей с показателем 4:16.200 секунды.
Триатлон
На чемпионате Азии по триатлону в Эль-Хубаре, Саудовская Аравия, наши соотечественники Екатерина Шабалина и Аян Бейсенбаев одержали победу.
Теннис
Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем парного турнира в столице Болгарии Софии. Наш соотечественник в данном соревновании объединился в пару с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром и в финале опередил британских и хорватских теннисистов Джулиана Кэша и Николу Мектич - 6:3, 3:6, 13:11.
12.11.2023, 11:40 174166
Казахстанский фигурист завоевал медаль Гран-при Китая
В короткой программе Михаил Шайдоров набрал 89.94 балла, что позволило ему занять третью строчку
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Пекин. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию - 2023 (Cup of China 2023), который проходит в городе Чунцине, сообщает Sports.kz.
В короткой программе казахстанец набрал 89.94 балла, что позволило ему занять третью строчку. В произвольной программе Шайдоров набрал 174.52 балла. Итого с результатом 264.46 Михаил завоевал бронзовую медаль, уступив французу Адаму Сяо Хим Фа и японцу Шома Уно.
До Шайдорова Денис Тен дважды был призером этапов Гран-при - на Trophée Eric Bompard 2014 (бронза) и Trophée Eric Bompard 2016 (серебро).
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