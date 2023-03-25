Рыбакина прошла в третий круг турнира Miami Open

Фото: ktf.kz

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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000, - Седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.





В третьем раунде соревнований Miami Open Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.





Здесь же в Майами первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина прошла во второй круг. На старте Анна в дуэте с американкой Эйшей Мухаммад одержала победу над Паулой Бадосой (Испания)/Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.





Александр Бублик в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом раунде обыграл аргентинцев Педро Качина/Франсиско Черундоло - 6:3, 6:3. В одиночном разряде Бублик в первом круге уступил американцу Джеффри-Джону Вулфу – 5:7, 3:6.