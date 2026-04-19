18.04.2026, 12:00 11606
Рыбакина вырвала победу и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Фото: ktf.kz
Штутгарт. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира в немецком городе Штутгарте, сообщает Sports.kz.
В четвертьфинале Рыбакина встретилась с канадкой Лейлой Фернандес (25-е место) и победила ее по итогам трех сетов - 6:7, 6:4, 7:6. Встреча продлилась 3 часа и 2 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для Елены Рыбакиной эта победа стала второй на турнире - в 1/8 финала казахстанка оказалась сильнее российской теннисистки Дианы Шнайдер (19-е место) - 6:3, 6:4.
Издание подчеркивает, Рыбакина является главным фаворитом Porsche Tennis Grand Prix 2026. В этом году призовой фонд турнира составляет 1 049 083 евро. Победительница заработает 161 310 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.
19.04.2026, 18:29 731
Елена Рыбакина триумфально завершила выступление на WTA 500
Фото: KTF
Штутгарт. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина триумфально завершила выступление на грунтовом турнире серии WTA 500 в Штутгарте, сообщает KTF.
В решающем матче за титул казахстанка нанесла поражение чешке Каролине Муховой (№12 WTA), подтвердив статус одной из сильнейших теннисисток планеты.
Финальное противостояние продлилось 1 час 18 минут. Если в первом сете зрители увидели равную борьбу, исход которой Елена решила в самой концовке (7:5), то во второй партии преимущество казахстанки стало подавляющим. Безупречная игра на задней линии и высокая реализация моментов позволили Рыбакиной завершить сет с разгромным счетом 6:1", - сообщает источник.
Для 26-летней казахстанки этот трофей стал 13-м одиночным титулом в карьере. Победа в Германии позволила Елене укрепить свой статус лидера мирового тура: на данный момент Рыбакина возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2026 года, имея в активе 3983 очка.
Напомним, в январе Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open 2026. А в ноябре прошлого года стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA.
17.04.2026, 15:04 18806
Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал золото на чемпионате Азии
Фото: НОК РК
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Адилет Алмат стал победителем чемпионата Азии по дзюдо в Ордосе (Китай), сообщили в Национальном олимпийском комитете.
Дзюдоист завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма.
В финале Адилет Алмат одержал победу над Сомоном Махмадбековым из Таджикистана.
В НОК добавили, что ранее в этой же весовой категории Абылайхан Жубаназар стал третьим. Также бронзу на ЧА завоевала Эсмигуль Куюлова (до 63 кг).
Ранее сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по боксу.
10.04.2026, 12:25 65561
Боксер Нурбек Оралбай завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Монголии Дополнено
Фото: НОК РК
Улан-Батор. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер Олимпийских игр - 2024 Нурбек Оралбай принес Казахстану третью золотую медаль чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
В финале весовой категории до 85 килограммов казахстанец бился против Жасурбека Юлдошева из Узбекистана.
Казахстанец одержал победу единогласным решением судей.
В комитете отметили, что ранее на первую ступень пьедестала поднялись Оразбек Асылкулов (до 60 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 75 кг). Торехан Сабырхан (до 70 кг) свой финал проиграл.
Дополнено 10.04.2026, 15.01
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по боксу, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
В столице Монголии Улан-Баторе завершились финальные поединки чемпионата Азии по боксу среди взрослых. В копилку сборной Казахстана поступила шестая золотая медаль. По итогам выступлений среди мужчин и женщин казахстанские боксеры уверенно заняли первое место в общекомандном зачете. В активе команды 13 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых", - говорится в сообщении.
В частности:
- золотые медали завоевали: Надежда Рябец, Дина Исламбекова, Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай;
- серебряные медали завоевали: Бакыт Сейдиш, Торехан Сабырхан;
- бронзовые медали завоевали: Айгерим Саттыбаева, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан, Ертуган Зейнуллинов, Сагындык Тогамбай.
Дополнено 10.04.2026, 15.10
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, сообщил главы государства Айбек Смадияров.
Президент подчеркнул, что представители нашей страны подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.
В поздравлении отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.
Также глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях.
Ранее золото в копилку женской команды РК по боксу на чемпионате Азии в Монголии завоевали Дина Исламбекова и Надежда Рябец.
09.04.2026, 15:30 70111
Казахстанка Дина Исламбекова стала чемпионкой Азии по боксу Дополнено
Фото: КФБ
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Дина Исламбекова стала чемпионкой Азии по боксу на соревнованиях, проходящих в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В финале весовой категории свыше 80 килограммов Исламбекова билась против Алфии Патхан. Исламбекова захватила преимущество с первого раунда. По ходу стартовой трехминутки Патхан побывала в нокдауне. Далее казахстанка продолжила доминировать на ринге. В третьем раунде она вновь отправила соперницу в нокдаун. В итоге Дина добилась убедительной победы, завоевав золото", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в НОК, женская команда Казахстана по боксу завершила ЧА-2026 с пятью медалями. В частности, Надежда Рябец стала первой, Бахыт Сейдиш финишировала второй, Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова отметились бронзой.
Дополнено 09.04.2026, 16.06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец с получением почетных званий чемпионок Азии по боксу, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
В поздравлении отмечается, что спортсменки показали высокий уровень мастерства, волю к победе и патриотизм", - уточнил Айбек Смадияров.
Также президент пожелал членам национальной сборной побед на предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Ранее казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии.
26.03.2026, 12:25 122026
Историческое достижение: Токаев наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова
Фото: Акорда
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, сообщает пресс-служба главы государства.
Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду", - заявил президент.
Он также выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.
Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, принятая недавно новая Конституция стала наглядной демонстрацией созидательного потенциала нашей страны.
Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. Сердцевина Основного закона - это такие важнейшие принципы, как Независимость, суверенитет и территориальная целостность нашего государства; законные права и свободы граждан; трудолюбие, ответственность, патриотизм; всестороннее развитие человеческого капитала, - отметил глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.
В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов - образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан - страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов!" - сказал президент.
В свою очередь Ербол Хамитов выразил признательность за высокое доверие Касым-Жомарту Токаеву, который перед отъездом на Паралимпийские игры вручил ему государственный флаг.
Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря вашей поддержке мы добились победы. Большой вклад в общее дело внесли все специалисты и тренеры. Ваша поддержка придала силы и энергию каждому спортсмену. Мы не остановимся на достигнутом", - добавил чемпион Паралимпиады.
Напомним, на зимних Паралимпийских играх - 2026 в Италии казахстанец Ербол Хамитов стал победителем в финале спринтерской гонки преследования у парабиатлонистов.
24.03.2026, 16:10 131381
Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" известному альпинисту
Фото: mountain.kz
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ерванду Ильинскому, сообщает Акорда.
За выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Ильинскому Ерванду Тихоновичу", - говорится в указе.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня его подписания.
Ерванд Ильинский - советский и казахстанский альпинист и тренер, чемпион и призер чемпионатов СССР, главный тренер сборной Казахстана по альпинизму и покоритель Эвереста.
22.03.2026, 11:26 142866
Казахстанский теннисист пробился в третий круг супертурнира в Майами
Фото: ktf.kz
Майами. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский теннисист Александр Шевченко сотворил главную сенсацию второго круга турнира серии "Мастерс" в Майами, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Казахстанец одержал победу победу над представителем США, девятой ракеткой мира Беном Шелтоном. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.
Первые две партии прошли в абсолютно равной борьбе и завершились тай-брейками. В решающем сете ключевым моментом стал брейк Шевченко во втором гейме - он оказался единственным за всю встречу, но именно этот успех позволил Александру довести матч до победы. Стоит отметить, что теннисисты встретились на корте впервые и американец явно не ожидал столь мощного сопротивления", - говорится в информации.
В третьем круге Miami Open Александру Шевченко предстоит встреча с французом Юго Умбером (34-я ракетка мира).
16.03.2026, 10:09 167111
Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры с двумя медалями
Фото: НОК РК
Милан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - XIV зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
Ербол Хамитов завоевал историческое золото. В соревнованиях по парабиатлону на дистанции 4,5 км (гонка преследования) казахстанский паралимпиец показал блестящий результат и завоевал золотую медаль.
Кроме того, в финале соревнований по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов также продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль.
Данный результат стал подтверждением высокого потенциала национальной сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Достижения спортсмена стали итогом многолетней подготовки, системной поддержки государства, работы тренерского штаба и слаженной работы всей команды. В рамках подготовки к Паралимпийским играм с начала 2025 года для национальной команды было запланировано семь учебно-тренировочных сборов, из которых два прошли на территории Казахстана и пять - за рубежом. Для повышения эффективности тренировочного процесса на контрактной основе был приглашен тренер-консультант по пара лыжным гонкам и пара биатлону Роман Александрович Петушков. Кроме того, команда была полностью обеспечена необходимым спортивным оборудованием, включая винтовки для пара биатлона, а также тренировочную и гоночную экипировку", - отметили в Минспорта.
Напомним, Казахстан на XIV зимних Паралимпийских играх был представлен в двух видах спорта. В составе команды выступили семь спортсменов. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам приняли участие участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
