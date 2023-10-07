06.10.2023, 19:55 13931
Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Пекине
Фото: пресс-служба ФТК
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Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина победила в 1/4 турнира категории WTA-1000 в Пекине.
Казахстанка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.
За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.
Ранее Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.
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07.10.2023, 09:56 531
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном Олимпийском комитете представили анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) 7 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины
Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов
Начало: 06:30
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал
Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал
Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов
Начало: 07:00
Вид спорта: Вольная борьба
Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков
Начало: 08:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Сингапур
Начало: 08:15
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место
Кто: Ильфат Абдуллин
Начало: 09:10
Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал
Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Северная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины
Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева
Начало: 13:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал
Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 16:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало 17:00
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
06.10.2023, 19:24 15296
Азиада: команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала "серебро"
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, сообщает Olympic.kz.
Команда Казахстана заняла второе место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.
Золотую медаль завоевал Узбекистан - 324.800. Третьим стал Китай - 313.400.
Ранее лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр.
06.10.2023, 17:49 17191
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
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Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай.
06.10.2023, 16:02 19801
Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Кайсар Алпысбай одолел Абдуллу Шаабана в финале весовой категории до 60 килограммов со счетом 7:5.
Кроме того, казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад (Иран).
В настоящее время в копилке Казахстана девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая медаль.
06.10.2023, 13:17 22701
Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде Дополнено
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще три казахстанских спортсмена стали призерами Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, показав время 97.04 секунд. Первые два места на пьедестале почета заняли гребцы из Китая и Узбекистана.
Бронзовую медаль Азиады-2023 также завоевала казахстанка Екатерина Таранцева в гребном слаломе на байдарке. Ее результат - 111.71 секунды. Золотую и серебряную медали завоевали гребцы из Тайбэя и Китая.
Дополнено 06.10.2023, 14.04
Трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира по джиу-джитсу в категории до 57 кг Галина Дуванова завоевала серебряную медаль Азиатских игр.
В финальных соревнованиях она уступила филиппинской спортсменке Энни Рамирес со счетом 0:2 и заняла 2-е место.
Напомним, вчера копилка сборной Казахстана пополнилась сразу тремя золотыми медалями. Золото завоевали джитсер Нуржан Батырбеков, велосипедист Евгений Федоров и каратист Нурканат Ажиканов. Серебряную медаль Азиатских игр получила каратистка Лаура Аликул.
Всего у казахстанской команды 65 медалей: 8 золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая. В медальной таблице Казахстан находится на 11-м месте.
06.10.2023, 09:36 26556
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 6 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай
Начало: 06:30
Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины
Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы
Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье
Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов
Начало: 07:00
Вид спорта: Женская и вольная борьба
Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова
Начало: 08:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье
Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 08:00
Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация
Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Китай
Начало: 18:30
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
05.10.2023, 20:39 41051
Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
В финале весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев бился против представителя Узбекистана Баходира Джалолова.
Битва принципиальных соперников завершилась победой Джалолова - Кункабаев записал в свой актив серебряную медаль Азиады.
Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу.
05.10.2023, 17:19 46946
Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: telegram/QR Turizm jane sport ministrl?g?
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Пекин. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя", - проинформировали в ведомстве.
Также казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.
В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.
Ранее золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?