06.10.2023, 19:55 13931

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Пекине

Казахстанка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси
Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Пекине
Фото: пресс-служба ФТК
Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина победила в 1/4 турнира категории WTA-1000 в Пекине.

Казахстанка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.

Ранее Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТурнирРыбакинаполуфинал

новости по теме

07.10.2023, 09:56 531

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном Олимпийском комитете представили анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) 7 октября.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины

Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов

Начало: 06:30

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев

Начало: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал

Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко

Начало: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал

Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов

Начало: 07:00

Вид спорта: Вольная борьба

Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков

Начало: 08:00

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Казахстан - Сингапур

Начало: 08:15

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место

Кто: Ильфат Абдуллин

Начало: 09:10

Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования

Кто: Команды Казахстана

Начало: 12:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал

Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Начало: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Казахстан - Северная Корея

Начало: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало 13:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины

Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева

Начало: 13:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал

Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова

Начало: 16:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место

Кто: Казахстан - Иран

Начало 17:00

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Азиатские игрыАнонс
06.10.2023, 19:24 15296

Азиада: команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала "серебро"

Завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье
Азиада: команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала "серебро"
Фото: НОК РК
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, сообщает Olympic.kz.

Команда Казахстана заняла второе место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.

Золотую медаль завоевал Узбекистан - 324.800. Третьим стал Китай - 313.400.

Ранее лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр.
 
06.10.2023, 17:49 17191

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр

Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7", - проинформировали в комитете.


Отмечается, что Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БорьбамедальАзиатские игры
06.10.2023, 16:02 19801

Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай  

Казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад
Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Кайсар Алпысбай одолел Абдуллу Шаабана в финале весовой категории до 60 килограммов со счетом 7:5.


Кроме того, казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад (Иран).

В настоящее время в копилке Казахстана девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая медаль.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗолотоКаратеАзиатские игры
06.10.2023, 13:17 22701

Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде  Дополнено

Серебро взяла Галина Дуванова в соревнованиях по джиу-джитсу, бронзу завоевали гребцы Александр Куликов и Екатерина Таранцева
Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще три казахстанских спортсмена стали призерами Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, показав время 97.04 секунд. Первые два места на пьедестале почета заняли гребцы из Китая и Узбекистана.

Бронзовую медаль Азиады-2023 также завоевала казахстанка Екатерина Таранцева в гребном слаломе на байдарке. Ее результат - 111.71 секунды. Золотую и серебряную медали завоевали гребцы из Тайбэя и Китая.

Министерство туризма и спорта РК

Дополнено 06.10.2023, 14.04

Трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира по джиу-джитсу в категории до 57 кг Галина Дуванова завоевала серебряную медаль Азиатских игр.

Министерство туризма и спорта РК

В финальных соревнованиях она уступила филиппинской спортсменке Энни Рамирес со счетом 0:2 и заняла 2-е место.

Напомним, вчера копилка сборной Казахстана пополнилась сразу тремя золотыми медалями. Золото завоевали джитсер Нуржан Батырбеков, велосипедист Евгений Федоров и каратист Нурканат Ажиканов. Серебряную медаль Азиатских игр получила каратистка Лаура Аликул.

Всего у казахстанской команды 65 медалей: 8 золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая. В медальной таблице Казахстан находится на 11-м месте.
 
06.10.2023, 09:36 26556

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх

В копилке Казахстана 61 медаль (8 золотых, 15 серебряных и 38 бронзовых).
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 6 октября.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай

Начало: 06:30

Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины

Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова

Начало: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы

Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева

Начало: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье

Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов

Начало: 07:00

Вид спорта: Женская и вольная борьба

Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова

Начало: 08:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье

Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Начало: 08:00

Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды

Кто: Команды Казахстана

Начало: 12:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация

Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова

Начало: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место

Кто: Казахстан - Южная Корея

Начало: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Китай

Начало: 18:30

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АнонсАзиатские игры
05.10.2023, 20:39 41051

Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр

Камшыбек Кункабаев бился против Баходира Джалолова
Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр
Фото: НОК РК
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.

В финале весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев бился против представителя Узбекистана Баходира Джалолова.

Битва принципиальных соперников завершилась победой Джалолова - Кункабаев записал в свой актив серебряную медаль Азиады.

Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БоксермедальАзиатские игры
05.10.2023, 17:19 46946

Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр  

В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя
Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: telegram/QR Turizm jane sport ministrl?g?
Пекин. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя", - проинформировали в ведомстве.


Фото: olympic.kz

Также казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.

В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.

Ранее золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БорьбамедальАзиатские игры

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

      Архив опросов