С девяти казахстанских биатлонистов сняли обвинения в употреблении допинга

24 июня 2019 года в городе Инсбруке прошло заседание по делу об отстраненных спортсменах Национальной сборной Казахстана по биатлону. Слушание проходило под началом Антидопинговой панели IBU, где интересы казахстанских спортсменов представляли адвокат из Швейцарии и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов", - сообщили в Союзе биатлонистов РК.
Отмечается, что сегодня стало известно постановление по решению данного заседания.
Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, снимается отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU", - подчеркнули в Союзе.
Напомним, что 8 февраля 2017 года по подозрению в использовании допинга австрийская полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана с внеплановыми пробами на допинг. Поводом для подобных действий стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.
21 ноября 2018 года IBU выдвинуло постановление о временном отстранении основных спортсменов национальной сборной Казахстана: Галины Вишневской, Алины Райковой, Дарьи Климиной, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Подкорытова. Биатлонистам временно запрещалось принимать участие во всех международных и республиканских соревнованиях.
В результате апелляции Союза биатлонистов Казахстана в Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 марта 2019 года было снято временное отстранение с Галины Вишневской, которая с того момента продолжила выступать в составе сборной.
В общей сложности отстранение наших спортсменов продлилось 292 дня. Каждый день мы совместно с Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан прилагали максимум усилий для того, чтобы решить это дело положительно, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь на всех этапах проверки все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат", - рассказал президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.
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