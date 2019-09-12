С девяти казахстанских биатлонистов сняли обвинения в употреблении допинга

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла постановление, по которому все обвинения против девяти временно отстраненных спортсменов Национальной сборной Казахстана по биатлону полностью сняты, передает Kazakhstan Today.

24 июня 2019 года в городе Инсбруке прошло заседание по делу об отстраненных спортсменах Национальной сборной Казахстана по биатлону . Слушание проходило под началом Антидопинговой панели IBU, где интересы казахстанских спортсменов представляли адвокат из Швейцарии и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов", - сообщили в Союзе биатлонистов РК.

Отмечается, что сегодня стало известно постановление по решению данного заседания.

Со всех спортсменов сборной снимаются обвинения в нарушении антидопинговых правил, снимается отстранение от участия в стартах международных соревнований под эгидой IBU", - подчеркнули в Союзе.

Напомним, что 8 февраля 2017 года по подозрению в использовании допинга австрийская полиция провела обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана с внеплановыми пробами на допинг. Поводом для подобных действий стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.

21 ноября 2018 года IBU выдвинуло постановление о временном отстранении основных спортсменов национальной сборной Казахстана: Галины Вишневской, Алины Райковой, Дарьи Климиной, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Подкорытова. Биатлонистам временно запрещалось принимать участие во всех международных и республиканских соревнованиях.

В результате апелляции Союза биатлонистов Казахстана в Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 марта 2019 года было снято временное отстранение с Галины Вишневской, которая с того момента продолжила выступать в составе сборной.

В общей сложности отстранение наших спортсменов продлилось 292 дня. Каждый день мы совместно с Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан прилагали максимум усилий для того, чтобы решить это дело положительно, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь на всех этапах проверки все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат", - рассказал президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.

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