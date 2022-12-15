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Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу

14.12.2022, 09:10 2226
Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Аргентины в первом полуфинале чемпионата мира в Катаре обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля.

На 34-й минуте судья поединка Лусаил Айконик из Катара назначил пенальти в ворота европейцев за фол Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе, его почти сразу ошибочным назвал целый ряд СМИ, реализовал же одиннадцатиметровый Лионель Месси. Закрепить успех аргентинцам удалось через пять минут усилиями Альвареса. Во второй половине фавориты довели игру до победы - 3:0, дубль оформил Альварес (69-я) с передачи Месси, сообщает Sports.kz.

В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко, он пройдет в ночь со среды на четверг в 01.00 по времени Астаны.

 

новости по теме

Казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл бой за титул IBO

12.12.2022, 09:53 7761
Казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл бой за титул IBO
Фото: Sports.kz
Боксер дважды отправил соперника в нокдаун
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в Алматы прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Жанкош Тураров нокаутировал в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы и завоевал вакантный титул IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В главном бою вечера Тураров сразился с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Этот поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой Турарова в седьмом раунде, при этом он дважды отправил соперника в нокдаун, сообщает Sports.kz.

Таким образом, Жанкош Тураров одержал 26-ю победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс IBO. Луис Энрике Ромеро потерпел шестое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Тураров был чемпионом по версии WBO Inter-Continental.


Также в рамках вечера бокса в Алматы выступила казахстанская боксерша Ангелина Лукас и заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге. Она завоевала титул чемпионки мира UBO в наилегчайшем весе.
 

Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу

12.12.2022, 09:13 8411
Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу
Фото: Sports.kz
Отечественная спортсменка заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) накануне завоевала титул чемпионки мира UBO в наилегчайшем весе.

Отечественная спортсменка выступила в рамках вечера бокса в Алматы и заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге (8-9-4, 2 КО) - африканка отказалась от продолжения боя после второго раунда. Как стало известно, причиной тому - травма левой руки, сообщает Sports.kz.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала победу в третьем бою на профи-ринге, а для Лулу Каяге это поражение стало уже девятым в карьере. Также стоит добавить, что в своем предыдущем бою Лукас также выиграла титул - пояс UBO International.



 

Казахстанская конькобежка завоевала золото турнира в Канаде

04.12.2022, 14:23 18906
Казахстанская конькобежка завоевала золото турнира в Канаде
Фото: НОК РК
Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке.

Она выиграла золото в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1.56.378. Серебро досталось другой казахстанке - Екатерине Айдовой, пробежавшей дистанцию за 1.57.528. Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1.58.260), сообщает Sports.kz.

Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок.

Турнир четырех континентов. Квебек (Канада)

Женщины. 1500 м

1. Надежда Морозова (Казахстан) - 1.56.378

2. Екатерина Айдова (Казахстан) - +1.15

3. Алисон Демаре (Канада) - +1.89.
 

Казахстанец защитил титул ЧМ бокса в Лас-Вегасе

13.11.2022, 08:30 42106
Казахстанец защитил титул ЧМ бокса в Лас-Вегасе
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO в поединке против британца Дензела Бентли.
 

Соперником "Казахского стиля" по чемпионскому бою стал представитель Великобритании Дензел Бентли (17-2-1, 14 КО). Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, неожиданно продлился всю дистанцию и завершился победой Алимханулы единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110), хотя от казахстанца многие ждали победы нокаутом", - сообщает Sports.kz.


 

Женская сборная Казахстана по теннису одержала победу в матче с Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг

09.11.2022, 08:41 48611
Женская сборная Казахстана по теннису одержала победу в матче с Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг
Фото: Sports.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по теннису досрочно одержала победу в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).
 
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче встретилась с англичанкой Кейт Бултер. В трех сетах Путинцева выиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа 10 минут, сообщает Sports.kz.
 
Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дарт два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
 
В третьем матче в парном разряде британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс неожиданно обыграли Рыбакину и Анну Данилину - 7:5, 6:3.
 
Следующими соперницами представительниц Казахстана в рамках группы C станут теннисистки из Испании. Сборная Казахстана сыграет с командой Испании 9 ноября, британки встретятся с испанками 10 ноября.
 
Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.

 

В Алматы состоится чемпионат мира по шахматам

08.11.2022, 16:34 49926
Мероприятие пройдет с 25 по 30 декабря.
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная федерация шахмат подтвердила информацию о проведении чемпионата мира по шахматам в Алматы.
 

ФИДЕ рада подтвердить даты и место проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу 2022 года. Престижное мероприятие пройдет с 25 декабря (прибытие и открытие) по 30 декабря (последний игровой день и закрытие) в Алматы", - сообщает ФИДЕ.

 
Более подробной информацией в федерации пообещали поделиться к 15 ноября.
 
Чемпионат мира должен был состояться в Казахстане еще год назад, но из-за ситуации с коронавирусом был перенес в Варшаву (Польша).
 

Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

02.11.2022, 10:45 75401
Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Фото: facebook/rscatyrau
В чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов - из региона.
Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмен из Атырау Болашақ Сүйекенов победил на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.
 

На чемпионате мира по джиу-джитсу в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чемпионом мира стал атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

 
По информации ведомства, в чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов - из региона. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 килограммов.
 
Отмечается, что сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.
 

Казахстанским чемпионам повысили ежемесячные пожизненные выплаты

01.11.2022, 17:56 76521
Ежемесячно им будут выплачивать 300 тысяч тенге. Выплаты также будут получать их тренеры.
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили об увеличении суммы пожизненного обеспечения казахстанских чемпионов.
 

Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Данная выплата изначально составляла 24 МРП (73 512 тенге) и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (306 300 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.


Сколько раз я поднимала этот вопрос, находясь в должности депутата. Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе Министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов", - рассказала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.


Тренеры чемпионов тоже могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.
 

Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в 4 раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка", - отметил победитель сиднейской Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов.

 
В министерстве подчеркнули, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.
 

 

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