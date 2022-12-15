Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу

Фото: Sports.kz
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Аргентины в первом полуфинале чемпионата мира в Катаре обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля.
На 34-й минуте судья поединка Лусаил Айконик из Катара назначил пенальти в ворота европейцев за фол Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе, его почти сразу ошибочным назвал целый ряд СМИ, реализовал же одиннадцатиметровый Лионель Месси. Закрепить успех аргентинцам удалось через пять минут усилиями Альвареса. Во второй половине фавориты довели игру до победы - 3:0, дубль оформил Альварес (69-я) с передачи Месси, сообщает Sports.kz.
В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко, он пройдет в ночь со среды на четверг в 01.00 по времени Астаны.