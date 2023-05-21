Сборная Казахстана обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею  

Фото: icehockey.kz

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На чемпионате мира - 2023 сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии по буллитам со счетом 4:3, - На чемпионате мира - 2023 сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии по буллитам со счетом 4:3, сообщает Федерация хоккея Казахстана.





В пятом матче чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Словакии. Счет открыл соперник, забросив за 5 минут до конца первого периода.









Сравнять счет удалось на старте второго игрового отрезка, Роман Старченко поразил ворота словаков. Соперник начал удаляться, чем казахстанские хоккеисты смогли воспользоваться. Сначала Валерий Орехов через 5 секунд после выхода пятого игрока Словакии на площадку вывел свою команду вперед, затем Евгений Рымарев реализовал большинство. Но в третьем отрезке словакам удалось забросить две шайбы и сравнять счет.





Победитель определился в серии послематчевых буллитов, казахстанцы реализовали 4 из 4 и добились победы.





Лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан голкипер Андрей Шутов, вратарь отразил 48 бросков из 51.





Следующий матч сборная РК проведет 20 мая против Латвии. Начало встречи в 23.20 по времени Астаны.