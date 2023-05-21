20.05.2023, 08:50 12246
Сборная Казахстана обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею
Фото: icehockey.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На чемпионате мира - 2023 сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии по буллитам со счетом 4:3, сообщает Федерация хоккея Казахстана.
В пятом матче чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Словакии. Счет открыл соперник, забросив за 5 минут до конца первого периода.
Сравнять счет удалось на старте второго игрового отрезка, Роман Старченко поразил ворота словаков. Соперник начал удаляться, чем казахстанские хоккеисты смогли воспользоваться. Сначала Валерий Орехов через 5 секунд после выхода пятого игрока Словакии на площадку вывел свою команду вперед, затем Евгений Рымарев реализовал большинство. Но в третьем отрезке словакам удалось забросить две шайбы и сравнять счет.
Победитель определился в серии послематчевых буллитов, казахстанцы реализовали 4 из 4 и добились победы.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан голкипер Андрей Шутов, вратарь отразил 48 бросков из 51.
Следующий матч сборная РК проведет 20 мая против Латвии. Начало встречи в 23.20 по времени Астаны.
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21.05.2023, 09:31 2846
Елена Рыбакина победила в финале "Мастерс" в Риме
Фото: КТФ
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Рим. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной, сообщает пресс-служба КТФ.
По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинскую (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).
Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.
Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.
Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.
20.05.2023, 09:56 11066
Рыбакина вышла в финал турнира серии WTA 1000
Фото: ktf.kz
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Рим. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко и вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В полуфинальном матче казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла победительницу открытого чемпионата Франции - 2017, 20-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии. Рыбакина 6 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
В финале престижных соревнований лидер женской сборной Казахстана сразится с украинкой Ангелиной Калининой (47 WTA).
Решающий матч состоится сегодня, в субботу, 20 мая. Начало встречи в 23.00 по времени Астаны.
Отмечается, что это уже третий финал Рыбакиной на турнирах серии WTA 1000. Все три матча за трофеи были в этом году: в Индиан-Уэллсе казахстанка победила Арину Соболенко, в Майами уступила Петре Квитовой.
Казахстанка стала третьей теннисисткой за более чем 50 лет, которая в одном сезоне дошла до финала на открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме. Ранее только у двух спортсменок было подобное достижение: у американки Моники Селеш в 1991 году и россиянки Марии Шараповой в 2012 году.
Напомним, сборная РК по хоккею разгромила Словакию на ЧМ-2023.
19.05.2023, 12:58 15686
В Алматы пройдет первый турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет первый стадионный турнир Hardcore FC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона, сообщили организаторы турнира. Спонсор масштабного ММА-события - самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet.
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18.05.2023, 08:13 20596
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме
Фото: ktf.kz
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Рим. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть - 7:6 (7:3).
В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у нее нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала", - рассказали в федерации тенниса.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне, подчеркнули в пресс-центре федерации.
Сообщается, что в полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
16.05.2023, 08:40 30151
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Согласно Live-версии рейтинга после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрушовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга, сообщает Sports.kz.
Отметим, что благодаря победе над Вондрушовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
По данным Федерации тенниса Казахстана, Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA, в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах - 1:1.
Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
15.05.2023, 18:19 35906
В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин
Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году
Фото: sports.kz
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Ташкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, объявил совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте.
Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США", - цитирует olympic.kz президента IBA Умара Кремлева.
По его словам, в эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных.
Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), информирует Sports.kz.
На этом турнире Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 килограммов), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов), а серебро завоевал Дулат Бекбауов (67 килограммов).
15.05.2023, 10:29 39551
Рыбакина прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме
Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова
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Рим. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
Соперницей Рыбакиной была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57-е место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперед в личных встречах - 2:1.
Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.
14.05.2023, 20:07 44676
Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Фото: sports.kz
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Ташкент. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
Как сообщает sports.kz, в решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан, представляющий сборную Китая. Победу в этом бою одержал Нурбек Оралбай раздельным решением судей.
Таким образом, Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира, а Тохтарбек Танатхан закончил выступление в турнире в статусе серебряного призера.
Ранее Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO.
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