Сборная Казахстана по бенди проиграла матч за бронзу ЧМ-2019

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - На завершающемся в Швеции чемпионате мира 2019 года по бенди состоялся матч за бронзу турнира, передает Kazakhstan Today.

Сборная Казахстана сыграла с Финляндией и уступила со счетом 2:8. После первого тайма финны вели - 3:0, во втором казахстанцы отметились дважды, это сделал капитан команды Рауан Исалиев, тем не менее пропустила команда еще пять раз, пишет Sports.kz .

В целом на турнире Казахстан выиграл всего одну игру раунда плей-офф у норвежцев, остальные проиграл. В финале соревнований сойдутся команды Швеции и России.

Ранее Казахстан шесть раз на чемпионатах мира выигрывал бронзовые награды, последний раз это было в 2015 году, а последний уже розыгрыш становился четвертым.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства